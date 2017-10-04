美研究：礦物質「鋅」可有效預防食道癌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國一份新研究發現，礦物質鋅可有效抑制食道癌細胞的生長。該研究刊登於FASEB期刊中（Federation of American Societies for Experimental Biology，美國美國實驗生物學聯會）。。

根據美國國家癌症研究所(National Cancer Institute, NCI)統計顯示，食道癌是全球十大癌症死因中排名第六，2016年在美國就有1萬6千人因此而死。食道癌五年平均存活率不到20%，早期可以說幾乎沒有明顯的症狀。即至晚期，因腫瘤持續變大，阻塞明顯才會引起吞嚥困難的症狀。在臨床上，99 %食道癌的病人以吞嚥困難以及體重減輕為最初表徵。如果食道癌到晚期，可能會出現吐血、黑便，以及因食道氣管廔管引起的咳血、咳嗽等症狀。

鋅是人體缺一不可的重要礦物質，需要它來維持身體正常運作，包含免疫力、傷口復原、凝血功能等，若缺少鋅會造成幼童、青少年發育不良，甚至男性不孕。鋅可從海鮮、堅果、肉類和蛋黃等食物中攝取。

德州大學阿靈頓分校的護理系Zui Pan副教授，同時也是該研究主要研究員且長期致力於食道癌研究，他表示，該研究目的是希望透過更深入的研究來探討為何「鋅」可以預防食道癌，以及食用鋅補充劑取代天然食物的效果。

根據許多臨床研究發現，鋅可以有效抑制食道癌細胞生長，也發現許多癌症患者有個共同點就是體內缺乏礦物質鋅。因此飲食均衡對人體健康來說非常重要，缺乏鋅不僅影響免疫力，更可能提升癌症風險。

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補充資料來源：

財團法人台灣癌症基金會