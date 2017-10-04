新住民發展基金申請繁雜　內政部：將協助申請

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國民黨籍立委林麗蟬3日在立法院舉行「新住民發展基金策進公聽會」，內政部次長邱昌嶽在公聽會上表示，未來會多協助新住民，申請新住民發展基金的補助。

中央社報導，立委林麗蟬周二邀請多個新住民團體與會，探討基金補助層面、擴大服務對象、輔導申請手續等議題。台灣新住民親子關懷協會理事長陳英俊表示，基金可運用在教育補助，鼓勵新住民姊妹取得文憑，增加職場競爭力。很多新住民面臨家暴，求助無門或付不起律師費，希望基金幫忙負擔訴訟費用，提供免費法律扶助，不要只限於法律諮詢。

2005年成立的新住民發展基金，基金規模10億元，主要用於社會安全網絡服務與新住民輔導及培力工作。簡介暨申請方式請按此

林麗蟬表示，希望基金能研擬增列創業貸款，鼓勵輔導新住民創業，帶動另一波經濟產業；請內政部移民署在各地區辦理輔導申請補助的課程；在教育部分，也應研擬增列證照獎學金。

另外，很多新住民團體代表也反映，基金的申請手續、核銷過程繁雜，常常無法申請到補助。台灣新住民發展協會理事長徐春鶯說，希望政府輔導新住民團體如何申請補助，把基金的錢真正用在新住民身上。



台灣新住民協會理事長胡柏琴說，原住民族委員會有專人輔導申請補助，希望政府比照辦理，協助新住民申請基金，並成立新住民委員會。



邱昌嶽表示，對於輔導新住民申請基金方面，內政部未來會多使一點力，協助新住民寫好計畫、申請基金補助。他說，目前看不到各部會有編列專門預算幫助新住民，完全只靠基金，他認為基金應該是屬於填補性質，希望各部會本於權責，把新住民相關工作，納入重要的施政領域。

