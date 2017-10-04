107年基本工資調高 300萬人健保費漲

配合明年元旦基本工資調整，衛福部昨天預告修法，第1級投保金額提高到2 萬2000元，估計影響300萬名公民營事業機構受雇員工與其眷屬，每人每月保費增加2至14元保險費。

衛生福利部昨天預告「全民健康保險投保金額分級表」，擬將第1級月投保金額修正為新台幣2萬2000元，刪除原第2級的2萬1900元，並依序調整投保等級，修正後分級共分成49級。

健保署承保組簡任技正盧麗玉告訴中央社記者，本次分級表修正調整，初估約有300萬名公民營事業機構受雇員工與其眷屬受影響，健保費預計將增加2元至14元。

盧麗玉說，至於投保金額分級表第12級納保的村、里長及鄰長，投保金額從3萬4800元提高到3萬6300元，每人每月增加保險費21元，受影響人數約5萬人。

此外，自行執業且未雇用他人的專門職業及技術人員，如保險經紀人、保險代理人，其中不包括會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師等「6師」，其自行舉證的投保金額以第6級為準。

盧麗玉指出，本次修正規定後，投保金額從2萬6400元調整至2萬7600元，受影響人數約5000人，每人每月增加約56元健保費。

她表示，上述各項調整總計影響保險對象人數約300多萬人，被保險人、投保單位及政府一年增加的保險費支出約為23億元；該草案自昨天起進行為期14天預告期，蒐集各界意見，期滿後才會由衛福部正式拍板定案，預計明年1月1日實施。