不只獨派 加泰隆尼亞人抗議警察暴力

（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）加泰隆尼亞數十萬人響應自治區政府號召的罷工行動及抗議遊行，反對警察在自決公民投票當天以暴力對付選民。抗議民眾不只有獨派，也有人單純為自決權和反警察暴力而加入。

加泰隆尼亞地區一日舉辦公投，決定是否要脫離西班牙獨立。西班牙中央政府強力阻止，部分警力當天對投票民眾施以暴力，血腥照片傳遍全球媒體。

公投結果約9成票數支持獨立，投票率為42.3%，正式結果尚未通知區議會。加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）宣稱，自治區已贏得脫離西班牙的權利。

費加洛報（Le Figaro）引述參與遊行的61歲選民諾斯（Neus）的說法。他表示：「要知道我們爭取的獨立是要回到西班牙併吞我們之前，我從不覺得自己是西班牙人。」

參與遊行的民眾不只有獨派，也有一些人不理統獨，只為民主而來。

例如建築系博士生艾洛伊莎（Eloisa）自稱不是獨立份子，也未加入任何政黨，她只是認為西班牙政府應准許加泰隆尼亞舉辦公投，讓人民自己決定未來，因此反對警察施加暴力，同時不滿歐洲聯盟對此未置一詞。

公投結束後兩天，加泰隆尼亞仍瀰漫不確定的氛圍，沒人能預料加泰隆尼亞與中央政府的對立如何收場。

報導引述選民大衛（David）的說法，他表示：「我有多支持公投，就有多反對單方面宣告獨立，這只會讓事態惡化，帶來另一波的警察干涉，但也許至少能讓歐盟有所反應。」

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）則在晚間發聲，指責加泰隆尼亞政治領袖自外於法治與民主。