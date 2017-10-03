中秋烤肉 如何兼顧美味與健康？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中秋節不烤肉就好像沒過節嗎？烤肉總是「無肉不歡」嗎？烤肉暗藏多項致癌危機，然而想要應景又不想致癌物上身，台灣癌症基金會營養師張瑀芳教您應該怎麼解，以下提供預防跟解決之道，希望大家都可以健康快樂過中秋。

許多人烤肉總喜歡烤到焦香酥脆，但肉類、海鮮類等蛋白質含量高的食物，經高溫燒烤，容易產生雜環胺及多環芳香烴等致癌物質，衛福部食藥署曾實驗發現，這些食材烤焦後所含之苯(a)駢芘及多環芳香族碳氫化合物含量明顯增加，並隨烤焦程度有增加趨勢，因此提醒大家，烤焦的食物千萬不要吃，若是較不易熟的食物，建議可以先蒸、煮過，再燒烤，以免吃下致癌物質影響健康。

烤肉飄香，油煙也跟著飄千里，當油脂或肉汁滴入炭火中產生大量的油煙，也伴隨著大量的多環芳香烴等致癌物質產生，很可能經由呼吸進入體內或是沾附在食物上吃下肚，建議負責烤肉的人可以戴口罩以免吸入過多油煙，也可使用烤盤取代烤網或鋪設鋁箔以免油脂滴入炭火中，並且適時更換以免殘破的鋁箔隨食物一起吃進體內造成其他危害。

另外中秋烤肉看似致癌危機四伏，但不需過度擔心，只要做到兩件事，就能輕鬆防癌、開心過中秋：

1. 搭配蔬果有技巧：

建議可以將「土司夾烤肉」換成「蔬菜夾烤肉」；烤肉和洋蔥、大蒜、彩椒等一起串烤；也可將蔬菜類、菇類放在鋁箔盒中蒸烤，或事先準備川燙好的蔬菜，增加蔬菜攝取。水果部分可選擇低GI的當季水果，如：奇異果、火龍果等；而柚子需適量攝取，一次半顆為限，若有使用藥物治療中的人則要詢問醫師，以免產生藥物交互作用、影響治療。

蔬果彩虹579，健康人人有，蔬果可以提供膳食纖維幫助腸胃蠕動，可以預防中秋大魚大肉後容易發生的消化不良、便秘等腸胃問題；選擇不同顏色的彩虹蔬果，還可以攝取到豐富的植化素，幫助預防癌症、對抗自由基。

2. 起身運動甩熱量：

中秋節除了烤肉外，還有高熱量的月餅，常常讓人不知不覺胖一圈，建議大家還是要維持運動習慣，不要只坐著烤肉、吃月餅，還要起身動一動，才能遠離疾病與癌症。