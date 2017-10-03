「2017日月潭Come!Bikeday騎響花火音樂嘉年華」活力啟動

（台灣英文新聞/廖秋煌 台北報導）「2017日月潭Come!Bikeday騎響花火音樂嘉年華」活動於今年邁入第10週年舉行。交通部觀光局日月潭國家風景區管理處於10月3日在交通部1樓大廳舉辦活動宣傳記者會，為今年日月潭的璀璨花火音樂嘉年華揭開序章。今年活動將於10月13日至11月12日熱鬧登場，由日月潭國家風景區管理處與7個公私部門攜手合作，並特別規劃以「自行車」與「花火音樂會」作為活動雙主軸。

日月潭國家風景區管理處洪維新處長表示，日月潭花火音樂嘉年華活動參與人數逐年成長，近年來更吸引國際旅客參加，今年提出更優惠、更好康的外籍遊客優惠，並搭配活動期間日月潭周邊食、住、遊、購、行多項好康，打造日月潭兩日、三日旅遊規劃，廣邀國內外遊客共遊日月潭。

花火音樂會都是免費入場，歡迎全國民眾一同蒞臨日月潭。另外日月潭Come!Bikeday自行車與馬拉松部分，今年度外籍遊客報名更勝以往，也包含東南亞、歐美人士熱情參加，一同體驗CNN票選十大最美的自行車道。

臺灣自行車節五大主軸活動之一—日月潭Come!Bikeday將於11月11日及12日於向山遊客中心舉行，今年備受好手矚目的是首次遠征玉山塔塔加的80K山水挑戰路線「日月潭玉山塔塔加自行車挑戰」，嚴峻的坡度爬升，蔚麗的山水遼闊，不只挑戰更是享受。賽事內容也包括可愛有趣的「兒童滑步車賽」、漫遊日月潭自行車道的「單車逍遙遊」及可飽覽日月潭環潭風光的「環潭挑戰遊」，邀請民眾用自行車親身感受。

自10月21日起，將連續3週末夜晚，以各具特色的音樂藝術風格，演繹今年的花火音樂會。

10月21日「台灣大哥大日月潭花火音樂會〈光年盛世 超越20〉」將於水社中興停車場盛大開唱，由江靖波指揮帶領的樂興之時管絃樂團、廣闊音域著稱的李佳薇、實力唱將卓義峯、黃霆睿與臺灣首席男高音王典等人攜手演出，並透過大型管弦樂團編制改編張雨生、蔡依林、五月天、周杰倫等經典歌曲。

10月28日於伊達邵碼頭舉辦「馨台灣‧心曦望」慈善花火音樂會，活動由日管處與財團法人犯罪被害人保護協會臺灣南投分會合作，以融合日月潭在地中、小學生文化藝術表演。

最後一場花火音樂會，將於11月4於日月潭向山遊客中心舉行，由國立臺灣交響樂團團長劉玄詠擔任指揮，率領國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團，並與知名聲樂家李佳蓉、吳家馨合作演出。

另外活動期間還有多場次運動休閒賽事舉行， 包含10月29日「2017日月潭環湖馬拉松」自向山遊客中心出發，以路跑做公益為號召，依每位跑者所完成的里程數，為選手捐款予財團法人創世社會福利基金會草屯分院，幫助植物人略盡心力。

今年配合活動除了於食、住、行、樂、伴手禮等各方面皆提供多項活動專屬優惠之外，日管處也與雄獅旅行社業者合作開發1~3日之活動專案套裝行程，針對想當天來回，或不想開車的民眾，或需求英語預約導覽之國際旅客，提供更完善與豐富的新選擇。

以上活動詳情請至活動官網查詢。