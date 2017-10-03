FDA批准CAR-T基因療法 癌症治療大突破

（台灣英文新聞／朱明珠綜合報導）美國FDA（U.S. Food and Drug Administration）批准諾華製藥 (Novartis) 的 CAR-T 治療藥物 Kymriah (tisagenlecleucel) 上市，可望為治療選擇少的急性淋巴細胞白血病患者帶來一線生機，同時也是全球第一款核准的 CAR-T 療法，可說是癌症治療的新時代來臨。

急性淋巴細胞白血病較常發生在兒童及青少年身上，尤其以4歲左右居多，不正常的淋巴球在骨髓裡大量增生，會造成正常骨髓細胞的死亡，因此影響到的不只是淋巴球而已，也會造成紅血球減少、血小板的下降以及白血球的中性球減少，使病人出現貧血、容易出血、抵抗力下降等症狀。因此該療法適用於25歲以下罹患復發性高且難治癒的B細胞型的急性淋巴細胞白血病患者(Acute lymphoblastic leukemia，ALL)。

該療法首先需收集患者的 T 細胞，以基因工程技術導入 CAR 基因，使 T 細胞表現 CAR 受體而能高精準度辨識並殺死具有表面上特異性抗原 (CD19) 的癌細胞；再將強化後的T細胞大量複製，輸送回病人體內對抗癌細胞。整個療程大約22天，估計病人存活率可以從一到兩成大幅提升到八成，美國部分醫院已經宣布引進用來治療兒童淋巴性白血病。

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補充資料來源：

Gene online

劉志明耳鼻喉科聯合診所