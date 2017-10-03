外交部用13語言影片 宣傳台灣活力接軌國際

(台灣英文新聞 / 政治組 台北報導) 外交部今(3)日發布「活力臺灣 躍升國際」影片，發言人李憲章表示，該影片為國際年度影片，主要提供全球116個外館辦理國慶酒會及未來一年有任何重大活動播放之用，該影片供製作13種語言版本。

外交部說，今(2017)年國慶文宣影片主題為「活力臺灣 躍升國際」(Dynamic Taiwan, Embracing the World)的影片總長約11分鐘，主旨以台灣國家社會的充沛活力與多元包容為主軸，輔以畫面鋪陳分為六個主題，如「民主轉型、公民社會」、「踏實外交、互惠互助」、「產業創新、智慧升級」、「以人為本、永續關懷」、「多元文化、放眼世界」、「活力臺灣、躍升國際」。

外交部發言人李憲章說，「民主轉型、公民社會」是呈現民主轉型典範，健全成熟的公民社會、民眾享有法律保障的自由及各項平等權利，造就台灣人民豐沛的熱情與積極開創的精神。「踏實外交、互惠互助」則是呈現台灣與邦交國及非邦交國間高層互訪及重要外交成就，強調深化雙邊合作，增進實質關係以落實「踏實外交」的政策目標。

李發言人進一步的說，「產業創新、智慧升級」是台灣政府近來推動「5+2創新產業」，今(2017)年亦相應設置「亞洲．矽谷執行中心」、「生醫產業創新推動方案執行中心」及「智慧機械推動辦公室」等機構，促進產業升級。「以人為本、永續關懷」則是台灣NGOs近年來蓬勃發展，並積極參與國際人道援助、災害救援、疾病防治、減緩氣候變遷等計畫，以具體行動貢獻國際社會，展現民間充沛能量。

李發言人接著說，「多元文化、放眼世界」是要介紹台灣本為移民社會，隨全球化腳步近年來更接納外來移民及多元文化，青年世代亦積極探索世界，尋求與國際接軌的機會，開拓個人視野同時，亦為國家培育豐富人才庫。「活力臺灣、躍升國際」是在具有豐沛能量及創意的環境中，孕育各式優秀人才，在各項專業領域中出類拔萃，揚名國際，而這段是要介紹我國人民在不同國際領域中的卓越表現為主軸，並加入「2017世界大學運動會」精彩畫面，呈現國家生命力及競爭力。