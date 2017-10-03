日本立憲民主黨成立 眾院大選三分天下

（中央社記者黃名璽東京3日專電）以日本民進黨出身的6名政治人物為班底的「立憲民主黨」，今天正式遞交設立申請書，日本眾議院大選將成為自民黨、希望之黨及立憲民主黨為主，三分天下的態勢。

日本政局變化快速，首相安倍晉三9月25日宣布解散眾議院，東京都知事小池百合子搶先宣布成立新政黨「希望之黨」。9月28日眾院解散，最大在野黨民進黨主席前原誠司宣布不提名候選人，盼全數由希望之黨提名，民進黨形同退出眾院選舉。

不過，希望之黨不考慮全數接受民進黨人士，被排除的民進黨自由派政治人物不得不思考下一步，競選黨主席落敗的枝野幸男等人，於是宣布成立立憲民主黨。

枝野幸男2日表示，成立政黨主要原因是與希望之黨的理念及政策方向不同。

朝日新聞報導，前厚生勞動大臣長妻昭指出，在不改變自己的理念與政策下，成立政黨面對即將到來的眾議院大選，他也呼籲民進黨人士加入立憲民主黨。

日本放送協會（NHK）報導，由前官房長官枝野幸男擔任黨主席的立憲民主黨，今天由長妻昭透過東京都選舉管理委員會，向總務大臣提出成立文件，目前共有6名民進黨出身人士加入。

讀賣新聞報導，除了枝野幸男與長妻昭，加入立憲民主黨的還有前首相菅直人、前眾議院副議長赤松廣隆、前眾議員阿部知子、初鹿明博等人。

日本眾議院大選將於10日公告，政壇版圖目前看來以自民黨、公明黨為執政聯盟，小池百合子領軍的希望之黨結合部分民進黨人士為在野主流，再加上由民進黨分裂出的立憲民主黨，和共產黨等在野黨合作，形成三分天下態勢。