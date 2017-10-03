多螢人忙低頭 造成眼睛過勞 視力模糊比例增多

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）響應2017世界視覺日(World Sight Day)，根據邁入第三年的「2017年全民護眼趨勢調查」發現，6成民眾最常於用餐、床上使用，大大壓縮親友交流時間 。而健保局數據更顯示，三大眼疾白內障、近視、青光眼，十年來皆倍增約五成，全民眼睛健康狀況逐年惡化。

國人一天3C使用時間高達8.7小時，較去年增1小時。不僅時間拉長、使用強度更增加。中華民國眼科醫學會蔡景耀秘書長指出，今年的護眼趨勢調查報告顯示，超過6成民眾竟是同時使用多個螢幕的「多螢人」！

數據顯示，多螢人近8成分布於20-59歲，多為青壯年，女性略多於男性佔六成。而多螢人究竟同時用螢幕忙甚麼？原來，41%的多螢人用電腦時、同時在手機回訊息；亦有39%習慣邊看電視邊滑手機，大小間螢幕無縫轉換，特別是電視廣告時間轉滑手機，眼睛一刻不得閒。同時也發現同時多螢使用者使用3C姿勢較單螢使用者更差，在燈光不足的環境下使用3C比例比單螢使用者高2倍。

中華民國眼科醫學會蔡景耀秘書長表示：「眼睛觀看不同距離、大小的載具時會有不同視覺需求，需不停變換焦距、角度、適應不同亮度，可能導致睫狀肌緊張，更易疲勞，若又無休息，眼睛將更易不適。調查指出，高達6成多螢幕使用者即使出現眼睛疲勞、痠痛、視力模糊等症狀，也不就醫！呼籲民眾應多休息、有症狀就應就醫，尤其熟齡族眼睛較脆弱，更需注意。」

中華民國眼科醫學會翁林仲理事長呼籲：「使用3C要適度休息，建議遵守「螢幕二不」使用守則：螢幕不上餐桌、螢幕不上床，讓眼睛適當休息，也增加與親友相處時間。」