慶祝台灣106歲生日 花車表演與民同樂

(台灣英文新聞 / 生活組 台北綜合報導) 台灣即將在下星期慶祝國家的106歲生日，今(2017)年以「2017一起更好」為主題，結合中央與地方通力合作，規劃花車、焰火、晚會等3大「心」創亮點。

立法院長蘇嘉全表示，今年的國慶活動主視覺是融入深具台灣在地特色的「茄芷袋」概念，透過交織意象，展現國人團結的力量，攜手面對不同挑戰，一起努力，讓台灣邁向更美好的未來。

蘇院長說，為了讓今年的慶典更為隆重，除特別安排國軍聯合特勤隊擔綱戰技操演、新住民甘惠忠神父領唱國歌等精彩的慶祝大會活動外，更與台北市、台中市、台東縣政府合作，用心規劃「花車遊行嘉年華」、「天幸臺灣」主題焰火、「全民狂歡夜」國慶晚會等3大亮點。

國慶籌備會表示，10月10日當天的亮點之一「花車遊行嘉年華」將會有3大主題安排，並由46輛花車接力演出。蘇院長進一步說明，「經濟台灣、智慧領航」主題花車的進場將由憲兵機車隊引領；隨後由今年儀隊大賽冠軍桃園新興高中樂儀旗隊引領「美好台灣、藝起開創」入場；最後，「風采台灣、活力希望」則會由國立臺灣戲曲學院壓軸。

國慶籌備會說，國慶表演結束後，台北市政府也規劃花車續展活動。中午12點到下午3點，這46輛主題花車將以遊行方式從延平南路與長沙街口出發，並沿著延平南路、衡陽路、博愛路一路遊行到北門廣場，提供民眾近距離參觀特色花車的絕佳機會。 這些國慶花車也將移至南港展覽館旁的C3場地續展，時間從10月10日晚間5點半至9點，10月11日至15日的上午10點到晚上9點。而花車展期間將會有主題表演、熊讚主題專區、遊樂設施、特色市集、美食胖卡、手作攤位等豐富活動！

今年的國慶慶典將於10月10日上午，在總統府前重慶南路、凱達格蘭大道及南、北廣場舉行，並將首次以陸軍阿帕契、眼鏡蛇與戰搜直升機衝場，揭開國慶大會慶典序幕。

國慶籌備會提醒，配合國慶預演，10月8日11時起至17時止，總統府周邊將實施車輛管制，但全程開放民眾參觀；另配合國慶大會舉行，10月9日22時至10日13時總統府周邊將實施人車管制，10月10日零時至13時實施車輛管制。此外，雙十國慶當天6點總統府前的升旗儀式配合人車管制依往例不開放民眾觀禮。