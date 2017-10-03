統一發票7-8月中獎清冊 3張千萬獎買紅茶中的　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）財政部昨（2）日公布7、8月統一發票1000萬元與200萬元中獎清冊。有11張發票中了新台幣1000萬元特別獎，其中3張1000萬元特別獎是買紅茶中的；另外，200萬元特獎則開出13張，其中2張是買綠茶中的。



根據財政部統計，7、8月統一發票千萬元特別獎共開出11張，中獎號碼為「33612092」。

中央社報導，有人在屏東縣屏東市的全紅古早味紅茶專賣店花20元買紅茶，就中千萬元大獎。

另外，因為買紅茶就中千萬的還出現在新北市永和區得和路的全家便利商店，有人用悠遊卡買了兩瓶蘋果紅茶，花費45元就中了1000萬元，另有人在台南市永康區的永二有限公司，店招為紅茶幫，花25元買冬瓜紅茶，也中1000萬元特別獎。



至於200萬元特獎則開出13張，消費金額最低的，是苗栗縣三義鄉勝興村萊爾富超商，有人買茶裏王日式綠茶，花20元就中200萬元特獎，以及在台北市大安區和平東路一段的統一超商，買20元的純喫茶無糖綠茶；消費金額最高的，則是在桃園市桃園區和平路的「藝華傢具行」買椅子，花費1000元。



中央社引述李慶華指出，財政部自100年1-2月期起統一發票開出獎金1000萬元的特別獎後，截至106年5-6月期，累計39期可兌領特別獎的發票共484張，已兌領345張，未兌領139張，已創造345位千萬富翁。



財政部賦稅署指出，106年7-8月期統一發票可兌領的千萬特別獎發票共11張，領獎期限至107年1月5日，連同兌領期限為106年11月6日前的106年5-6月期統一發票在內，目前尚未兌領的千萬特別獎發票有2張，合計有13個特別獎等候幸運民眾領取，呼籲民眾踴躍兌獎。

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