自殺攻擊印度軍營  再掀印巴喀什米爾問題

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）今(3)日數名自殺攻擊者攻擊喀什米爾的斯里納加(Srinagar)印度軍營，造成3名邊防特種部隊的印度士兵受傷、兩名攻擊者死亡。

《BBC》報導，印度時間3日清晨4時左右，當時邊防特種部隊正在進行交接，卻突然遭到襲擊，地點就位在斯里納加國際機場附近，該地同時也是軍事重鎮。這起攻擊造成機場暫停運作數小時，連接機場的道路也一度封閉。

目擊者表示現場至少有三名攻擊者，他們的身份尚未受到確認，但當地伊斯蘭教極端組織「穆罕默德大軍」(Jaish-e-Mohammad)宣稱犯案。

這起攻擊發生在受爭議的喀什米爾地區，印度與巴基斯坦都對該地宣稱具有完整主權，也都各自控制不同區域。這起攻擊也替兩國衝突事件再添一筆。

該地自1989年起就不斷出現反抗印度統治的軍事武裝革命，特別在前武裝分子首領瓦尼(Burhan Wani)去(2016)年與印度軍方交火喪命後，引發當地居民群起反對的暴力事件。

儘管近年暴力衝突看似減少，最近的幾起攻擊卻引發印度安全機關的高度警戒，包括上(9)月不明武裝人員向印度特拉爾鎮( Tral)一個靠近警察營區的車站投擲手榴彈造成三死，以及6月一位印度警方在斯里納加遭到私刑處決的消息。

印度當局批評鄰近的巴基斯坦掀起衝突，巴基斯坦則否認。但幾乎有三分之二的衝突都在印巴共管的喀什米爾地區發生。