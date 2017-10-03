張忠謀宣布退休交棒　台積電今年成長約10% 未來每年5-10%

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）台積電董事長張忠謀，2日下午在竹科總部親自舉行記者會，對外證實自己即將退休及宣布交棒事宜。

張忠謀表示，雖然大家已經先看到台積電稍早發布的重大訊息， 但他還是再次強調，在明年6月上旬股東大會之後， 他不再續任下屆董事，也不參與任何經營管理部門工作。

台積電未來將由劉德音博士接任董事長，魏哲家博士擔任總裁， 實行雙首長平行領導。張忠謀說，除他之外的現任董事，都已同意被提名， 也同意支持自下屆開始的雙首長平行領導。

對於即將接任董事長與總裁的劉德音、魏哲家，張忠謀深具信心，他相信台積電將會持續再創奇蹟。

針對平行領導的分工，張忠謀說， 劉德音接任董事長將要領導董事會，成為政府跟社會最高的代表， 以及公司決策的最後把關者。

至於擔任總裁的魏哲家，任務是在董事會的guideline下， 領導經營這個公司。總裁將對董事會報告，整個公司都對總裁報告。

張忠謀表示，回顧過去30年，台積電從資本額只有2.2億美元， 至現在市值已經達到了1800億美元。員工現在則4.7萬人， 待遇遠在台灣的平均之上。

對記者詢問退休時機是否代表未來台積電萬里無雲？張忠謀也直言絕對不是」，每年的挑戰都很大。

他說台積電在尖端技術方面，有一兩個非常厲害的競爭者， 在比較成熟的技術裡也有十幾個競爭者， 過去三十年沒有一刻是萬里無雲，現在也不是。

對於雙首長意見紛歧時該怎麼辦？張忠謀笑說，他們意見紛歧的時候不 多，但還是會有，在這時候就要看董事會決定， 有一個大基金公司負責人給他們意見說，「好的公司要由outstanding（優秀的）董事會開始」。

台積電董事長張忠謀（中明年6月退休後，台積電將採雙首長平行領導接續，由現任總經理暨共同執行長的劉德音（左）擔任董事長、魏哲家（右）擔任總裁。中央社檔案照片

展望未來，張忠謀指出，這幾年台積電的成長若以美金計算，今年可能接近10%。未來每年會到5- 10%左右。

至於張忠謀手上的持股，他也肯定地說，在退休前， 暫時沒有計畫改變持股；至於退休後， 則完全要看劉德音和魏哲家的績效，引起哄堂大笑。

張忠謀說，台積電是非常重要的公司， 更換董事長應該要提前半年前告知，但台積電將於10月與11月陸 續舉辦周年慶與運動會，為避免讓客戶與員工錯愕， 所以提前選在這個時機宣布。

談到退休的心路歷程，張忠謀說，天下無不散的宴席，「一個人可以長生不老的話， 我會繼續做下去」。