張忠謀宣布退休交棒　台積電今年成長約10% 未來每年5-10%

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）台積電董事長張忠謀，2日下午在竹科總部親自舉行記者會，對外證實自己即將退休及宣布交棒事宜。
張忠謀表示，雖然大家已經先看到台積電稍早發布的重大訊息，
台積電未來將由劉德音博士接任董事長，魏哲家博士擔任總裁，
對於即將接任董事長與總裁的劉德音、魏哲家，張忠謀深具信心，他相信台積電將會持續再創奇蹟。
針對平行領導的分工，張忠謀說，
至於擔任總裁的魏哲家，任務是在董事會的guideline下，
張忠謀表示，回顧過去30年，台積電從資本額只有2.2億美元，
對記者詢問退休時機是否代表未來台積電萬里無雲？張忠謀也直言絕對不是」，每年的挑戰都很大。
他說台積電在尖端技術方面，有一兩個非常厲害的競爭者，
對於雙首長意見紛歧時該怎麼辦？張忠謀笑說，他們意見紛歧的時候不
台積電董事長張忠謀（中明年6月退休後，台積電將採雙首長平行領導接續，由現任總經理暨共同執行長的劉德音（左）擔任董事長、魏哲家（右）擔任總裁。中央社檔案照片
展望未來，張忠謀指出，這幾年台積電的成長若以美金計算，今年可能接近10%。未來每年會到5-
至於張忠謀手上的持股，他也肯定地說，在退休前，
張忠謀說，台積電是非常重要的公司，
談到退休的心路歷程，張忠謀說，天下無不散的宴席，「一個人可以長生不老的話，