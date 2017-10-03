簡又新專欄─再生能源與世界碳排放趨勢  影響國家競爭力

去(2016)年全球再生能源總計創造約161 Gigawatt的新增裝置容量，創歷史新高，而去年二氧化碳排放量也是連續第三年零成長；過去三年碳排放沒有成長，最主要原因就是再生能源增加，取代原來燃煤電廠，再者則是全世界的能源效率增加。

以往總擔心減少碳排放就會降低經濟成長，但近年例子顯示兩者是可以脫鉤的。以各國來看，2016年美國二氧化碳排放量較前一年度減少3%，同時間經濟成長達1.6%；代表美國總統川普即使退出巴黎協定，但企業界有其社會責任，而跨國企業也認知到自己的重要角色，不能忽視美國境外的法律規範。

除美國外，中國去年的二氧化碳排放總量下降1%，GDP卻成長6.7%。歐洲也是一樣脫鉤的情勢發展，英國在最近幾年推動碳稅，實施課以每公升18英鎊碳稅的市場機制，其結果再生能源大幅成長，技術也快速提升，令再生能源成本不斷下跌，較傳統燃煤和核能電廠便宜，同時也影響未來經濟走向。

能源不像其它電子裝置一樣使用兩年就丟棄，發電廠興建後要發揮30～40年效用才會退役。所以今天國家興建火力發電廠，直至2030年聯合國目標或國家自主貢獻檢視成效時，火力發電廠仍然繼續發電。因此要有長期的國家發展、順應世界趨勢，且很多國家卻在開發再生能源，以加強未來的國家競爭力。

世界再生能源總署最近發佈一份報告，希望2050年全球再生能源能取代70%的化石燃料，到2060年所有化石燃料要全數被再生能源取代，這些目標經評估是可以完成的，估計總共約花費29兆美元、僅約經濟成長的千分之四，但能創造0.8%的GDP成長，是一項值得投資的國家型計畫。

這項目標所帶來的好處，第一個是降低排放二氧化碳，第二個是再生能源基本上能創造就業機會，反觀傳統發電廠如核能或火力發電廠所需工人不多，但太陽能或風力發電廠所需聘雇的技師就較多，也需要高技術人員，第三個是創造許多福利與福祉，有電就能改變與提高生活水平，並藉由電信與電腦加強對世界的溝通。

若現在不進行減碳，則未來的各項生產成本恐怕增加，排碳價格也會提升；但台灣目前的二氧化碳人均排放值仍是全球平均的2.5倍，當我們看到再生能源繼續發展、減碳效果繼續成長的趨勢時，要了解從需求端減少排碳、生產面增加再生能源使用，才能跟上世界趨勢並真正達到目的。

提到再生能源世界碳排放趨勢，近期表現最好的國家非英國莫屬；今(2017)年第一季1-3月再生能源使用量創下紀錄，其中風力發電總量為113億度電，生質能源發電也有44億度；今年4月又創造太陽能佔全國發電量是26.25%，燒煤發電量更少了30%，可見英國最近一兩年在碳排放減量上的表現十分亮眼。

英國在第一季的3個月內總計有57天的風力發電量大於燃煤電量，這使英國全面取消燃煤的速度可能較預期快，特別是英國鼓勵就地取材使用當地能源，加上冬天用電量高，使再生能源的需求更為多元和迫切，研判英國實際達到全面再生能源的速度較預期為快。

回過頭看風力發電機裝置，英國創造了全球最大的風力發電機，每個風力發電機裝置量是8 Megawatt、高度192公尺、近50層樓高，整個風力發電場約用5,824個足球場面積才能裝置完成，發電量非常之大、使英國今年的第一季成效已非常成功。

而風力發電超過火力發電量，也讓英國自產能源很多、受制於國外能源的量變少，目前英國已達到這方面技術與能力的領先，可謂抓住氣候變遷的挑戰成為商機。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。