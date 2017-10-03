亞錦賽首勝  中華隊7局扣倒菲律賓

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）亞洲棒球錦標賽，中華隊昨(2)晚在新莊棒球場首戰菲律賓，終場中華隊以12比2在第7局直接「扣倒」菲律賓，拿下首勝。明天對韓國之戰將爭取分組第一。

《中央社》報導，中華隊首局就有攻勢，靠著王薪權二壘打、廖俊凱選到保送，陳偉志關鍵一擊，造成對手失誤，中華隊一口氣跑回兩分；菲律賓隊二局敲出兩分砲，扳平比數。

中華隊比賽前半段打得較悶，三局再起攻勢，靠著接連6支安打、暴投，一口氣攻下5分，也打出士氣，四局林加祐敲出中華隊此次賽事首轟，黃佳瑋安打延續攻勢，林祖傑補上兩分砲，替中華隊多添分數。



36歲的林加祐是此次中華隊陣中年紀最大的球員。今天比賽林加祐單場3打數敲出2支安打，三局敲出二壘打，帶起球隊攻勢，四局敲出陽春砲。林加祐賽後受訪表示，全壘打那球是兩好球後打出去的，沒有特別設定什麼，用最平常的心態去做攻擊。



中華隊先發投手吳俊杰，今天比賽完投7局被敲2支安打，失掉兩分責失分，投出8次三振。吳俊杰表示，對於今天的表現不是很滿意，前兩局感覺比較放不開，被打全壘打是失投球，捕手黃佳瑋有不斷提醒「把球壓低」，後半段越投越順。



中華隊順利拿下首場勝利，總教練郭李建夫表示，今天比賽一開始感覺有點綁手綁腳的，但三局過後展開攻勢。郭李建夫也提到，吳俊杰除了變化球控制還要再加強外，今天整體投球表現不錯。

終場中華隊以12比2在第7局「扣倒」菲律賓。明天對韓國之戰將爭取分組第一，先發投手可能由呂彥青及林安可擇一。