前理律專員盜賣30億股票  過14年追溯期不起訴

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）14年前理律法律事務所前法務專員劉偉杰盜賣客戶股票，得手新台幣30多億元，潛逃出境迄今未歸；台北地檢署偵辦，考量劉偉杰的追訴權時效已完成，昨(2)天對劉偉杰做出不起訴處分。



台北地檢署不起訴處分書內容談到，美商新帝公司在2001年間，欲處分一批聯華電子股票，因此找上理律，當時事務所指派劉偉杰承辦。



不過，劉偉杰將這批12萬7,846仟股的股票，轉入他私設的證券帳戶，並在2003年8月5日至9月15日止，委託營業員分批賣出，得款30億9,000多萬元。



不起訴處分書指出，劉偉杰取得大筆資金後，在2003年9月初以匯款、買鑽石珠寶等方式把贓款匯出台灣，不久假冒密友身份潛逃出境，至今未落網。



北檢偵辦後依據相關法令，認為劉偉杰的通緝期間為12年6月，再加上1年4月又23天的偵查期間，本件的追訴期間應於今(2017)年8月8日完成，但他仍潛逃在外，超過追訴權時效，昨(2)天對劉做出不起訴處分。