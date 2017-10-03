美國賭城血腥槍擊致59死  外交部協尋失聯台灣人

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國賭城拉斯維加斯驚傳重大槍擊案，已造成59死、527傷，駐舊金山辦事處目前正協助搜尋失聯的台灣民眾，目前尚未獲報台灣民眾傷亡的消息。

當地時間1日晚間10點20分，64歲槍手帕多克(Stephen Paddock)在拉斯維加斯曼德雷灣(Mandalay Bay)賭城飯店朝底下欣賞音樂會群眾掃射，是美國史上最血腥的槍擊案，截至目前已造成至少59人死亡、527人受傷，傷亡情況恐將持續攀升。而警方趕到現場後發現兇嫌已飲彈自盡。

拉斯維加斯的僑務屬駐舊金山台北經濟文化辦事處的服務範圍，辦事處中午發布新聞稿表示，昨晚槍擊案發後，駐處與內華達州州政府警調機關聯繫，掌握最新情況，並聯絡拉斯維加斯僑界、留學生，以及辦事處轄內旅行業者。



辦事處說，根據輪值緊急聯絡電話的同仁回報，接獲協尋來電，對方說明某位朋友沒消息，他感到很緊張盼駐館協助。目前辦事處也正透過管道了解中。



另外，駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組告訴中央社記者，經向內華達州州立大學(UNLV)校方查詢，並聯繫內華達州立大學台灣同學會，確定台灣學生都平安。

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)，及副總統潘斯(Mike Pence)夫妻，事後已在白宮南草坪出席默哀儀式悼念死者，並現場敲鐘三次致哀。

川普說「昨晚一名槍手瞄準拉斯維加斯鄉村音樂演唱會對大批群眾開槍濫殺，他殘忍殺害超過50位民眾，這是百分之百的邪惡行為。」並推文寫道，「我向可怕的拉斯維加斯槍擊被害人及家屬表達最深切的哀悼與同情。上帝保佑你們！」

另外全美公共場所及駐外使館、軍事設施、海軍艦艇，至週五都將降半旗以表致哀。

梵蒂岡聲明，「知悉拉斯維加斯槍擊，教宗方濟各深感悲傷。對受到這起無謂悲劇影響的每一個人，教宗保證在精神上與他們同在。」「他讚許警方和緊急救難人員投注的心力，並為傷者和所有罹難者祈禱。」