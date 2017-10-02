英君王航空無預警破產 11萬旅客滯留海外

英國第5大航空公司君王航空（Monarch Airlines）無預警破產停飛，是英國史上最大航空公司破產案。11萬名旅客滯留海外，政府宣布展開非戰時規模最大的接返國民行動。

君王航空創立於1967年，員工約3000人，主要航線為地中海地區、塞普勒斯、埃及、希臘、瑞典及土耳其，是英國最老牌的航空公司之一。

然而，受到突尼西亞、土耳其、埃及等熱門航線恐攻頻傳影響，公司營運狀況下滑，去年10月年度財報顯示虧損2.91億英鎊（約新台幣116.4億元）。

英國廣播公司（BBC）報導，安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）在當地時間清晨4時宣布，君王航空進入破產保護程序，所有從英國起飛的航班將全數停飛，且沒有進一步安排。

KPMG表示，由於公司沒有航空營運執照，沒辦法對正在空中的航班負責，因此選在清晨4時、君王航空所有航班都已降落的時機宣布破產。這也是為何所有員工在最後一刻才收到消息。

旅客也收到簡訊通知，但許多人早就動身前往機場。

運輸大臣葛瑞林（Chris Grayling）表示，他對於受影響的民眾感到非常抱歉，但是君王航空的破產已經超乎政府控制。他並表示，將展開「非戰時規模最大的接返國民行動」。

他也表示，君王航空是廉航業者在地中海地區大打價格戰的犧牲者。

英國民航局（CAA）表示，未來14天將安排超過30架包機，將滯留海外旅客全數接回，全部無償。但是預訂16日之後班機的旅客不在旅客保護機制範圍內，必須自行安排返國。

民航局首席執行長海恩斯（Andrew Haines）表示：「這是英國史上規模最大的航空公司停止營運事件。政府已要求民航局協助目前滯留海外的旅客返國，不用支付額外費用。」

君王航空在推特建議已經購買機票的旅客不要前往機場，並表示官方推特帳號很快就會停止運作。

所有旅客與員工都因為君王航空無預警破產感到震驚。空姐史勒索（Natasha Slessor）表示，她上午透過電子郵件被解僱，「怎麼會一大早起來就失業？我到現在還是不敢相信這是真的」。

準新郎艾倫（Alan Jee）7日將於西班牙大加納利島（Gran Canaria）結婚，帶著30名親友團抵達機場。他表示：「我在婚禮上砸了1萬2000英鎊，但是我甚至無法出發。我完全崩潰，我老婆一直哭。」

君王航空最大股東、投資公司雷布爾資本（Greybull Capital）對君王航空破產致歉。雷布爾資本在2014年注資1.25億英鎊拿下君王航空營運權。