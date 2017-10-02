研究：出汗多寡竟與心臟病風險息息相關

(台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導)現代人大多長時間待在冷氣房，加上缺少運動，很少有大量流汗的機會，因此有些人會藉由洗桑拿浴（sauna）以達到大量排汗，不過桑拿浴高溫高濕的環境會造成心跳加快、血壓上升，因此醫師一般不建議有高血壓和心血管疾病的人從事。但根據芬蘭的新研究顯示，洗桑拿浴竟然可以有效預防心臟病！這到底是怎麼回事呢？

根據New York Post報導，一篇發表於《美國高血壓期刊》（American Journal of Hypertension）的最新研究發現，男性若每周洗桑拿浴達4次可有效降低近50%高血壓機率

東芬蘭大學（University of Eastern Finland）研究團隊針對1621位有心臟病和中風早期徵兆的中年男性進行長期研究，結果發現，每周從事桑拿浴4到7次的男性，罹患高血壓機率降低了46%，每周2到3次的則降低24%。

原理在於桑拿浴大約都在35度C以上會加快血液循環，透過血管不斷收縮與擴張，達到增強血管彈性、預防高血壓的效果。另外，高溫使身體不斷出汗後，全身肌肉放鬆、疲勞和壓力盡消也能達到降血壓的效果。

除此之外，去年另一份研究也顯示，頻繁從事桑拿浴也可有效降低失智症風險。

不過還是要提醒所有讀者，身體有不適狀況需盡早就醫，由醫師來判斷及提出醫療建議，從事任何偏方之前，也需先詢問醫師，因為每個患者狀況皆有差異，不能相提並論。