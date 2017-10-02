新加坡哈莉瑪總統將搬出义顺政府組屋

新加坡第8任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）因安全考量將搬出目前位於義順的政府單位遷入新居。



總統哈莉瑪在上個月14日宣誓就職，成為新加坡第一位女總統。在擔任新加坡總統之前，她是新加坡國會議長。她也是歷史上第一位擔任新加坡國會議長的女性政治人物。



自1991年民選總統的機制生效以來，新加坡一直沒有馬來族裔的總統。新加坡國會在去年修憲後加入保留選舉機制，以保障少數族群每隔一段時間就有代表能當選總統。在新憲法下，如果連續五屆的總統選舉，即30年內沒有某個種族的代表當選總統，第六屆選舉應保留給該族群候選人競選。因此，從首位行使民選總統權力的第四任總統黃金輝的任期算起，本屆總統選舉將保留給馬來族候選人。



總統哈莉瑪曾在公布參選時表示，如果保安考量不成問題，她希望不需要搬家。 不過，據新加坡內政部在今天下午的文告指出：在對總統哈莉瑪目前的住處進行詳細的評估之後，認為她若繼續留住在義順的政府組屋將會對保安機構造成多種挑戰。因此內政部建議總統哈莉瑪搬遷到別處讓保安能夠更妥善地確保她的安全。



總統哈莉瑪接受內政部的建議，並會很快做準備遷入新居。​