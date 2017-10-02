《更新》拉斯維加斯槍擊事件 死亡人數至少50人

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）賭城拉斯維加斯於美國時間周日（1日）晚間10時30分左右發生槍擊事件，死傷人數不斷攀升，根據美國警方表示，目前已造成至少50人喪生、200多人受傷，疑似槍手為內華達州64歲居民。目擊者表示，槍手開了數百槍，槍擊時間長達5分鐘以上。

法新社報導，警方指出，接獲槍手從曼德雷灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）朝參加鄉村音樂會數千名聽眾開槍掃射的報案之後，派出大批警力進入知名賭城大道（Las Vegas Strip），將一名槍手「擊倒」。

法新社快訊報導，行凶槍手是當地人，疑已死亡，警方正在找尋他的女伴。

路透社報導，警長隆巴度（Joseph Lombardo）指出，疑似槍手為內華達州64歲居民裴德克（Stephen Paddock）。



英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，據信槍手在曼德雷灣酒店及賭場32樓，朝對街的鄉村音樂會開槍。



「拉斯維加斯太陽報」（Las Vegas Sun）報導，包括一名員警在內的多名人士受傷。



拉斯維加斯大學醫學中心發言人柯恩（Danita Cohen）表示，醫院已收到多名槍傷患者。



警方消息人士告訴CNN，已在飯店32樓找到一名嫌犯遺體。