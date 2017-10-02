「台灣數位科技與政策協進會」成立並召開第1次會員大會

（台灣英文新聞／廖秋煌報導) 「台灣數位科技與政策協進會」今(2)日宣布成立並召開第一屆第一次會員大會，協進會成立宗旨在於攜手共創台灣數位科技發展的健全環境。

協進會的成立主要由網擎資訊軟體公司董事長、也是義美食品總經理的高志明，邀請產學研等非常關心台灣數位科技未來發展、及數位國家競爭力的專家前輩，共同發起成立。立法院長蘇嘉全、行政院副院長施俊吉、立法委員余宛如、台北市副市長陳景峻等貴賓也參加了成立大會。

協進會說，籌備會議期間，所有參與的專家、學者、業者皆表示與「數位科技」相關的經濟發展已席捲全球，不論是工業4.0、自駕車、FinTech，或是要做好「環安、農安、食安」、建構「數位城市」、「智慧台灣」等等工作，各行各業都必須有效推動數位化與服務化，才能轉型並進而創造新價值。

高志明在致詞時強調資訊產業的重要性，說「資訊力即國力」、「資安是國安」、「數位科技必改造未來」。他說台灣在數位科技中的硬體產業極具優勢，但近年來在「創新軟體服務」產業方面和「跨產業、 跨區域、跨部會、跨國」連結卻缺乏競爭力，原因之一是，產業發展所需的「政策、法規、與政府組織」等配套，明顯跟不上全球數位潮流。

義美集團總經理高志明在台灣數位科技與政策協進會成立大會中致詞。

他說，在此全球都在努力進行以軟體支撐服務化與智慧化的態勢下，台灣必須要有優秀的軟體產業，才能支撐起這一波數位浪潮之所需。除了人才資源要充足，更需要有具數位思考的產業政策與法規的配套引領。

蘇嘉全致詞說，從他與高志明會前的談話中，他了解到有關資訊的法令有不合時宜的地方，並允諾在立法和修法方面提供協助，希望對業者有所幫助並增進產業的發展。

另一方面，他說他也了解到協進會對於政府組織多元、缺乏連結與責任不明的問題，也有相當多的關注。

日前麥肯錫也發表同樣看法，並進一步表示：台灣多年來在運用數位建設提升營運、服務的轉型，以及競爭力都偏淺，這是台灣現在的大問題。

協進會說，台灣資訊軟體與服務業者，多年來不斷持續努力，並呼籲著下列幾個問題，但未能得到改善，這些都是觸動成立該協進會之因素，也是初期就要努力之議題：

1.「採購法」 的修訂 :



目前採購法多採價格標，並未隨著目前以「創新與智慧價值」的經濟環境做修訂，也造成以價格搶標所帶來的品質無法提升以及低薪之現象；例如對於完全失之公平、合理精神，且不顧比例原則的採購法101~103條實有急迫修改之必要。

2. 建構「非一條鞭式．但屬正式編制的行政院層級 CIO組織」：



有鑑於「數位經濟價值與國家數位建設」的重要性，很多開發中的國家，都已經有專責的「部會層級機構」以統籌發展國家資訊建設與產業發展；台灣也該有屬正式編制的行政院層級CIO組織。

3. 台灣政府補助設立的法人機構，並未看到法人成立之初各種除舊布新的不斷改造以及如當年創造出對台灣貢獻之現象。但是，在法人機構中，藏龍臥虎，確有不少優秀人才，卻被不當的「組織架構、領導概念」所埋沒；應該予以重用，讓他們展現其真正的實力、或給予創業機會，共同拓展台灣數位科技競爭力。

協進會說將結合各領域專家、政府政策相關單位探討相關議題，並以人人對等之精神對談，故取Digital Taiwan Round Table為英文名，同時也很幸運以www.digitaltaiwan.org作為網址，未來尚需與各界先進一起努力，為台灣發展獻策。