諾貝爾醫學獎出爐 美3學者獲獎

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）2017年諾貝爾獎2日在斯德哥爾摩揭開序幕，醫學獎得主由美國3學者霍爾（Jeffrey C. Hall）、羅斯巴希（Michael Rosbash）和楊恩（Michael W. Young）獲得殊榮。

委員會指出，上述3人獲獎原因為發現控制晝夜節律的分子機制。

生理醫學獎自1901年至2016年，已頒發107次。去年醫學獎得主為日本東京工業大學榮譽教授大隅良典，得獎的理由是，他解析了細胞「自噬作用 」（Autophagy）的機制。



今（2）日公布醫學獎得主後，3日和4日公布物理學獎和化學獎得主，5日公布文學獎得主，6日公布和平獎贏家，經濟學獎得主將於9日揭曉。



國際諾貝爾獎基金會（International Nobel Foundation）指出，今年得主將獲得較豐厚的獎金，每個獎項的獎金將加碼至900萬瑞典克朗（約新台幣3352萬元）。