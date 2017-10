諾貝爾醫學獎出爐 美3學者獲獎

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)2017年諾貝爾獎2日在斯德哥爾摩揭開序幕,醫學獎得主由美國3學者霍爾(Jeffrey C. Hall)、羅斯巴希(Michael Rosbash)和楊恩(Michael W. Young)獲得殊榮。

委員會指出,上述3人獲獎原因為發現控制晝夜節律的分子機制。

生理醫學獎自1901年至2016年,已頒發107次。去年醫學獎得主為日本東京工業大學榮譽教授大隅良典,得獎的理由是,他解析了細胞「自噬作用 」(Autophagy)的機制。



今(2)日公布醫學獎得主後,3日和4日公布物理學獎和化學獎得主,5日公布文學獎得主,6日公布和平獎贏家,經濟學獎得主將於9日揭曉。



國際諾貝爾獎基金會(International Nobel Foundation)指出,今年得主將獲得較豐厚的獎金,每個獎項的獎金將加碼至900萬瑞典克朗(約新台幣3352萬元)。

A slide from the press conference featuring the 2017 Medicine Laureates Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. #NobelPrize pic.twitter.com/lLXh8kB8VF