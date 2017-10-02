臺灣企銀微型財務公司柬埔寨分公司開幕

臺灣企銀於柬埔寨100%轉投資之臺灣企銀微型財務公司於2017年8月30日業獲柬埔寨國家銀行(National Bank of Cambodia)核發新設『桑園分公司』營業執照，並於2017年10月2日舉辦開幕典禮。此乃繼2015年8月10日臺灣企銀微型財務公司成立後，該行子公司獲准於柬埔寨首都金邊設立的第二個營業據點，可以提供台商及當地客戶更廣泛之金融服務。

臺灣企銀微型財務公司桑園分公司經柬埔寨國家銀行核准設立後，即緊鑼密鼓辦理各項籌設工作，擇定2017年10月2日舉行開幕剪綵儀式及開幕午宴，由該行周總經理燦煌親臨主持，並邀請柬埔寨央行、台商與當地重要貴賓共同參與，現場貴賓及客戶冠蓋雲集，氣氛洋溢熱鬧，共同分享該分公司營運開業之喜悅。

臺灣企銀除台灣已有125家分行外，在美國紐約、洛杉磯，澳洲雪梨、布里斯本，香港，中國上海、武漢，緬甸仰光等地亦設有分行及代表處，日本東京及菲律賓馬尼拉分行亦刻正籌設中，以服務海外各地台商及協助當地企業發展為宗旨。

柬埔寨是一個快速成長、充滿希望的國家，過去幾年經濟成長率每年均達7%以上，潛力十足，臺灣企銀微型財務公司為擴大對當地之服務，今年將資本額由一千萬美元增資至二千萬美元，在當地61家微型財務公司之中，資本排名第2大，顯見該行對於柬埔寨未來經濟發展深具信心，並配合政府南向政策提供台商融資，協助當地微型企業、中小企業及個人融資貸款，發揮該行中小企業專業銀行的優勢，實實在在幫助當地企業發展並逐漸擴大該行全球化之金融版圖。