中華電信十月實在好禮辦高資費新機送FOX+首年免月租

中華電信10月推出旗艦新機實在好禮。即日起至2018年1月1日止，申辦iPhone 8/8 Plus、Samsung Galaxy Note 8、Sony Xperia XZ1、HTC U11等高階旗艦機種及智慧機器人ASUS Zenbo，搭配「大4G購機方案」、「智慧大玩家方案」月繳1399元(含)以上資費，獨享FOX+首年免月租費優惠。即日起至2017年11月30日止，中華電信推出申辦六大品牌指定Android手機，包括ASUS ZenFone 4 ZE554KL(6G/64G)、HTC U11、OPPO R11、LG G6、Samsung Galaxy S8/S8+、Sony Xperia XZ Premium等熱賣機型，送「奇機重現」手機保障服務3個月。中華電信貼心獻上限時優惠，十月好禮最實在。

中華電信「大4G購機方案」多元月繳級距，讓所有客戶都可以享有自己適用的方案，即日起優惠再延長至2018年1月1日，月繳1,399元(含)以上資費，除享行動上網吃到飽、最大網內免費講、最多CHT Wi-Fi熱點免費用、超多網外及市話免費語音通話分鐘數外，並同享中華電信與娛樂巨擘福斯集團獨家合作，FOX+首年免月租費(總價值2,988元)，以及第13個月起至合約到期優惠價每個月99元優惠，365天勁享美國人氣影集及精彩體育賽事等豐富影音內容。中華電信獨家推出Samsung Galaxy Tab S3、Sony Xperia Touch、HUAWEI Mediapad M3高配版，搭配「智慧大玩家」方案1,399元以上資費，亦同享FOX+首年免月租費好康，全方位升級影音娛樂體驗！

近來各大手機品牌旗艦機種陸續上市，中華電信「大4G購機方案」搭配高階旗艦新機送上專屬好禮。來中華電信買iPhone 8系列新機，申辦「奇機重現Plus」，即享第一個月免月租！買Samsung Galaxy Note 8搭大4G方案1399元(含)資費以上，還可獨家獲得三星原廠折疊式無線閃充充電座(定價2,590元)、奇機重現手機保障服務前6個月免費；買Sony Xperia XZ1搭大4G方案，就送限定保護套組(市價3,000元)、以及MOD新訂閱電影199包月影片暢看一年。加上老客戶購機最高再折1,000元，或行動VIP購機最高折5,000元。多款熱門旗艦新機專屬購機好禮、折價優惠，中華電信熱情相送!

即日起至2017年11月30日止，至中華電信門市申辦Android指定手機，包括ASUS ZenFone 4 ZE554KL(6G/64G)、HTC U11、OPPO R11、LG G6、Samsung Galaxy S8/S8+、Sony Xperia XZ Premium等熱賣機型，搭配大4G購機方案(24或30個月)、999精選購機、4G學生等指定方案，贈送奇機重現手機保障服務前3個月免費，手機使用更有保障。光輝十月，限時好康，盡在中華電信！