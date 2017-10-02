教師社群協作展力量 看見教育新希望

新北市12位熱愛輔導工作的國小老師，1日與出版社及臺灣阿德勒心理學會舉行【阿德勒愛與引導在教育的實踐】新書發表會。教育局主秘歐人豪特地到場為老師加油打氣，期望透過本書分享輔導與助人的理念，為教育第一線注入新力量。

教育局主任秘書歐人豪表示，非常敬佩老師平時組成教師社群進行跨校研習，運用課後時間自我增能，結合教育現場輔導經驗，分享協助孩子發展歸屬與信心的12篇故事，展現阿德勒心理學的核心觀點─人皆具備社會情懷。老師們透過輔導與陪伴的過程讓我們看見台灣教育的希望。

12位老師於2012年參加心源基金會辦理的「愛與引導-阿德勒心理學輔導技巧訓練團體課程」，共同學習阿德勒心理學理念，經歷兩年的受訓課程後，於2014至2016年申請新北市教育局教師專業社群計畫，利用假日跨校定期聚會，進行各種專題講座、案例分析、主題經驗分享及專書研讀等活動，有感於教育孩子的過程中遇到的挫折，決定藉由分享自身的輔導經驗幫助孩子得到關懷與愛。歷經3年，在國立臺北教育大學吳毓瑩院長及師範大學吳淑禎副教共同帶領與指導下，完成兼具理論與實務應用的好書。

光華國小王震宇老師筆中的個案，原是經常出現嚴重負向行為的孩子，非常喜歡上網咖打電動，老師特別到網咖對他說聲:「早點回家吧！」，孩子非常震驚老師沒有責備而是關心，畢業十幾年之後，突然回到學校感謝老師為他播下希望與愛的種子。新興國小的郭慧萱老師更因為輔導的個案親自到現場為她加油打氣而感動落淚。主編吳毓瑩院長提到，阿德勒心理學提醒我們面對困難的時候，每個人都有解決問題的能力，老師即從事為孩子增能的工作。吳淑禎教授指出，這群熱血的作者群身上散發著阿德勒所說社會情懷，幫助孩子愛別人、愛自己，看見自己的價值!

新北市教育局表示，自2008年度起即全國首創「三級教師專業學習社群」，包含第一級「教師學習社群」、第二級「教師專業社群」、第三級「教師專業貢獻平臺」，現已邁入第10年，各校成立教師專業發展社群已逾8成，每學年共辦理近6,000場次社群活動。本學年朝「校校有社群、一師一社群」目標邁進，共計補助442個社群，包含274個學習社群、151個專業社群、17個貢獻平台。藉由教師社群發展成果，帶動教師專業自主成長氛圍。