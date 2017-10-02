富邦證券榮獲2017年卓越客服大獎之最佳服務創新企業

臺灣客服中心發展協會主辦的卓越客服大獎(Customer Service Excellence Awards)，堪稱是我國客服中心行業的年度最高榮譽，經過行政院勞動部及英國標準協會(British Standards Institution, BSI)等公證單位的嚴格審核，富邦證券被評選為2017年卓越客服大獎之最佳服務創新企業，顯示富邦證券秉持永續穩健的經營理念，落實以客為尊的企業精神，同時在服務創新、客戶關係維護與客戶體驗等領域，獲得專業評鑑機構的高度肯定。

受到Fintech金融科技的挑戰與衝擊，富邦證券積極從「業務流程的重新檢視」、「人才資源的重新配置」與「關鍵技術的掌握」等三大構面，推動Fintech金融科技變革。富邦證券深信，優質的服務，是來自於結合「創新科技」與「暖心服務」的有感創新。例如：因應普惠金融的需要，推出「富邦證券理財機器人」服務，整合機器學習、人工智慧、數據分析等眾多技術，協助客戶達成人生每個「圓夢計畫」、「育兒儲蓄」甚至是「幸福退休」的重要財務目標。同時，提供便利的線上開戶服務，讓投資人證券開戶免出門。此外，體貼銀髮熟齡客群，推出行動下單APP指紋辨識登入與台股行動語音助理功能，讓客戶一指搞定理財大小事，用說的也能通！

數位金融已成為現代人最普通交易的方式，無論是下單或是轉帳，只要一機在手，萬事皆可達。富邦證券表示，正所謂「金盃銀盃不如客戶口碑，金獎銀獎不如客戶誇獎」，而電子交易必須有優質的客戶服務做基礎，富邦證券每位站在第一線服務客戶的專業人員，除了具備專業知識之外，還需要超乎常人的「三心二意」。首先，必須要對客戶傳達服務的細心、應對的耐心與感同身受的同理心，也要讓客戶感受到滿滿的誠意與暖暖的心意。有人說：台灣最美的風景是人，而富邦證券最美的服務，也是來自於對人的貼心與用心。面對數位服務的浪潮，富邦證券致力推出各種友善快速的自動化服務工具，但是更希望透過每位服務人員熱情的解說及耐心的引導，提供客戶更活潑創意並更貼近客戶需要的服務。