富邦標普美國特別股ETF 11月開募

今年以來最吸睛又吸金的投資商品，特別股絕對榜上有名。在美國FED開始緩步升息下，同時具有股票及債券雙重優勢的特別股，特別受到投資人青睞，富邦投信看好特別股可有效分散投資組合風險，順勢推出國內第一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF基金，預定於11月開募。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，特別股之所以特別，就是因為特別股同時擁有股債雙重優勢，既是股票有機會享有股價上漲的波動性，又像債券，正常狀況下定期配息、面額贖回。特別股可說是多空皆宜的投資工具，股市多頭時可展現股票優勢，股價有機會帶來資本利得，股市空頭時則可發揮債券特性，可穩定配息加上價格相對穩定，其股債雙重特性可發揮自動穩定功能，多空皆有利。

廖崇文指出，富邦標普美國特別股ETF的追蹤指數為標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)，該指數以美國掛牌的特別股組成，其中包含金融、房地產、工業、通訊、能源、醫療保健、消費、原物料等各式產業，其中以金融為最主要板塊，占比超過七成，升息循環最受惠。前幾大成分股則包括富國銀行、HSBC、Barclays、DB、電信T-mobile、醫藥大廠愛力根等，皆為投資人耳熟能詳等大型機構所發行。

廖崇文進一步指出，目前全球最大之特別股ETF截至2017年8月底規模為185.6億美元，就是以標普美國特別股指數為追蹤標的。標普美國特別股指數的成分股，皆須符合掛牌於美國公開集中市場規範，且九成在紐約證券交易所（NYSE）掛牌、其餘在納斯達克證券交易所（NASDAQ）掛牌。在交易所掛牌交易之特別股，可隨時進場買賣，價格公開透明、成交量相對活絡，流動性風險亦較低。

今年以來市場變化萬千，尤其在川普當選美國總統後，美國優先主義以及川普一言一行牽動美股甚至全球股市，國際地緣政治風險事件頻傳，每當利空來襲時，可發現特別股修正相對溫和，然而再專業的美股投資人，也會有對行情沒把握的時候，廖崇文建議，在投資組合中加入美國特別股，可優化投資組合效率，降低波動度，且風險調整後之報酬表現遠優於單純持有股票。再結合ETF交易成本低的優勢，投資人只要花小錢即可在台灣用新台幣投資特別股，買美國特別股不必有外幣帳戶，輕鬆提升投資組合多元性。