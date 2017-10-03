洛興雅萬名難民孩童 皮包骨營養不良急待援

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 聯合國兒童基金會 (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance , UNICEF) 於29日發布新聞稿表示，為了前往位於孟加拉的難民營，上千名洛興雅兒童忍著飢餓在惡劣條件與天氣下走上好幾公里路才能抵達該營。

《快訊週刊】（L'Express）報導，在這已經人滿為患的孟加拉難民營裡和數千名面臨飢荒威脅的孩童一樣，消瘦的五歲男童已讓醫師無法在他骨瘦如柴的手臂上注射。孟加拉醫療慈善團體「人民健康中心」(Gonoshasthaya Kendra) 的所內醫師拉曼(SK Jahidur Rahman)說，小男童說他已經有8天沒有進食了，而還有許多人都只喝一點水就走了將近5天，並一路躲藏在森林裡，咬著樹枝或任何東西只為了挨過飢餓。

聯合國(UN)表示，在難民營內有50萬名洛興雅難民需仰懶慈善物資維生，而在營區內則有超過1.4萬名孩童有死於營養不良的風險。

聯合國兒童基金會(UNICEF)發言人麥卡多(Marixie Mercado) 說，在這擁擠的難民營裡，有3.6萬名孩童不到一歲、5.2萬名孕婦或是可以餵養母乳的母親。其中有近1,400名未成年是跟著人潮到這的。許多人走了好多天又累又餓的，有許多孩童的健康狀況令人擔憂。

《法新社》(AFP) 引述聯合國的描述，為數眾多的難民不斷湧入孟加拉南部已超過一個月，在未經協調的狀況下難民營的食物配給時間常不定時。為了一餐，飢餓的人群只好到食物配給區，站在軍方製作的竹籬外頂著大太陽等待。

人道主義機構表示，在新抵達的人潮中以孩童佔大多數，而營養不良會影響他們身體發育，據悉目前有近15萬名5歲以下幼兒亟需外界介入，以防營養不良問題發生。

搶救洛興雅兒童損款機構如下：

聯合國兒童基金會(UNICEF) -Help Rohingya Children Fleeing Violence

聯合國難民署(UNHCR) - Bangladesh Rohingya Emergency

Partners Relief & Development - Save the Rohingya