港澳居民赴台申請多次入出境許可證　網路就能辦

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）內政部移民署宣布，自10月2日起於內政部移民署派駐移民秘書之27個駐外館處，實施港澳居民得於「境外人士申請系統」網路申請多次入出境許可證，免除須親自到櫃檯申請的舟車勞頓，將可吸引港澳居民多次來臺觀光之意願，擴大我與港澳民間交流。

移民署表示，近年港澳居民赴臺旅遊人數增加，「瘋臺灣」熱潮也促進港澳居民對臺灣風土民情的進一步認識及民間往來。為便捷港澳居民申請來臺手續，移民署於今年7月1日開放港澳居民於網路申請單次入出境許可證，以「虛擬式服務櫃檯」概念，提供24小時線上服務。申請人於網站登錄申請資料、信用卡繳費及列印入出境證，均可以在網站完成，證件等候時間也由15個工作天縮短至5個工作天，此「一站式服務」讓申請人在任何時間可以從容地規劃來臺行程，深獲好評。

本次開放港澳居民網路申請多次入出境許可證，是另一項對港澳居民申請來臺之友善與便利之數位化服務措施，同時可望帶動國內觀光產業發展及活絡我與港澳之多元交流及互動。

移民署特別提醒申請人，於使用「境外人士申請系統」時，務必詳細閱讀系統內之相關申請須知，並上傳正確且完整之申請資料，以免影響來臺行程規劃。相關申請訊息，請逕上申請網站查詢。