〈財經主筆室〉新iphone沒有變差 只是變得平凡

近來消費科技界最熱門的話題大概就是「蘋果iPhone8的潰敗」、退貨潮、銷量冷清等等問題，甚至在使用經驗上也傳出機體爆裂開等負面案例，而在投資界雖然蘋果股價大幅修正，不過在台股扮演中流砥柱的最大權值股台積電（2330）始終不見鬆動跡象，支撐住了台股的萬點行情不墜。

股票的分析師普遍對於蘋果明年的銷售量還是維持相對樂觀的態度，並沒有如一般消費者或民眾所擔心的對蘋果大打負評，而包括對岸的電信通路顯示數據，雖然i8加上i8plus的銷售較去年i7與i7plus有下滑一些，但並沒有墜崖式的急跌，而大部分人的期待還是放在11月才能供貨的iPhone X身上，甚至因為初期供貨可能不足等問題，在中國大陸已有黃牛開價喊出一支11萬元天價的消息。

被蘋果軟體強項ios系統「綁死」的龐大果粉實力依舊不容小覷，君不見ApplePay當初來台二天就綁超過41萬卡量，而台灣行動支付台灣Pay打七個月苦戰只有3.5萬卡量，「Apple」品牌就是罩得住。而當初蘋果電腦麥金塔與微軟之戰也是，儘管麥金塔高貴得很，CP值微軟遠勝蘋果，但它依舊是深獲特定族群的喜愛，主要便是在使用經驗上的貼心與效率化與各周邊的連結，讓消費者有「用了就回不去」的感覺。

如今蘋果iPhone8或是iPhoneX如同當年，儘管現在推出的許多都是其他廠商早已推出、不新奇又不炫的舊功能，例如人臉辨識、無線充電等等，但是要讓「已經回不去」的果粉變心也沒有那麼容易，這是長期累積下來的使用習慣，除非發生什麼"致命性"的缺點，否則蘋果新手機「並沒有差，它只是變得平凡」。而這個平凡卻好用的機器，若軟體能繼續維持住它方便貼心的優勢，有一定程度的果粉還是年限到了自然會買單換機。

但是一支平凡好用的手機能不能支撐住蘋果高不可攀的股價？恐怕最終決定的還是數字。亦即當Apple品牌不再是創新與非凡的象徵，而只剩下「高貴」的時候，堅毅的果粉們最終會剩下多少，銷售量若維持不住，能靠高單價解決獲利問題嗎？股票投資一般買的是未來性，一旦成長性無法維持，投資人是相當現實的一方，尤其是現在流行系統性操作、機器人理財，更是「沒有人情可言」。當本夢比回歸本益比思考時，就讓數字來說話了。