〈時評〉加泰隆尼亞能公投  台灣卻不能

加泰隆尼亞舉辦公投，有意從西班牙獨立出來，然而，台灣確還在為公投法修正案爭吵不休，人民想要發動公投的門檻過高，幾乎是連機會都沒有，這樣的困境，代表台灣自我設限，不敢大聲表達台灣人民的主張。

加泰隆尼亞是西班牙自治區，因為商業活動發達，是西班牙最富裕的地區之一，繳了不少稅給政府，卻得不到應有的回饋、無法享受更多的建設。因此，有意脫離西班牙，就在日前舉行獨立公投時，西班牙政府出動鎮暴警察，不僅沒收了票箱，還發了射塑膠子彈，爆發嚴重流血衝突。

當一個地方想要脫離一個國家的統治，難免會遭遇到許多阻力，甚至是武力對立衝突，這是一個追求獨立自主的過程，也是必然要付出的代價。不過，運用公投的方法，來表達集體的意見，已是較溫和的手法，只不過西班牙政府在短期之內也難以接受，但長期來看，加泰隆尼亞將會不斷再嘗試。

台灣與中國之間，包括兩地人民和世界各國都不願看到戰事發生，儘管推動台灣獨立的公投，很可能會觸怒中共的底線，卻是未來必經的道路之一。不論藍綠此時此刻都會同意，台灣的未來，中華民國的下一步，都必須經由2300萬人民來同意。

只不過，這是一個理想，但目前卻沒有達成這個目標的方法，依照目前公投法的設計，不僅過關門檻很高，就連提案門檻也遙不可及，難以達成，使得目前台灣舉行的公投，多數是由總統發起的防禦性公投，或是得靠政黨力量 ，才能勉強成案。

因此，當台灣要主張獨立，甚至要以公投來決定未來發展，似乎都處於口號階段，很難付諸實現。要讓這個夢想有機會達成，其中一個最重要的途徑就是修改公投法，降低提案和過關門檻。

修改公投法，不代表就是要舉辦台灣獨立的公投，而是備而不用，且是向中國證明，台灣可以透過公投法決定未來的可行性，若是公投法不修，在政府與政黨受制於美中台的壓力下，根本不太會去觸及公投，而公投法的修正，正是給政府、政黨強大的民意作為後盾，同時彌補政黨政治立之不足。

（作者李平華，資深媒體人）