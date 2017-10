(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)美國拉斯維加斯賭城大道的Mandalay Bay飯店外,當地時間周日(1日)晚間10時30分左右,正在舉行一場露天鄉村音樂會的時候,遭到一名暴徒持槍掃射, 造成至少20死100傷。警方也擊斃一名槍手。

英國BBC報導,在這個名為Route 91 Harvest festival的活動現場,數百人聽到連續不斷的槍聲後驚慌奔逃,在社群網站po出的畫面上,都可以聽到槍聲。

