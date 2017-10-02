奧地利禁穆斯林女性覆蓋臉部  但禁令是否真有效？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）奧地利的布卡(burqa)禁令於昨(1)日正式生效，新法預計影響僅150名女性，這人數占了奧地利全國穆斯林的0.03%、全國總人口的0.002%。

美媒Quartz報導，在新的法規下，穆斯林女性在公眾場合穿著全臉及全身的罩袍(布卡)可能面臨177美元的罰款。這項禁令是整合外來移民的眾多措施之一，其他政策還包括要求新進移民參加德語課、學習奧地利生活規範與價值觀。

為使外來移民「融入」奧地利社會而頒布的這項禁令，在全國引起抗議聲浪。奧地利的總統Alexander Van der Bellen就反對說道，「每個女性有權決定自己想穿什麼。」這項政策也被視為對國內極右派崛起的回應；2016年奧地利總統大選差點選出一位極右派候選人，讓這場大選成為奧地利史上最戲劇性的變化。

為避免遭遇伊斯蘭恐懼症與種族歧視的指控，這項法令並不只禁止穆斯林女性穿著覆蓋臉部的罩袍，政府在使用字詞形容禁令內容時也格外謹慎，也放寬身穿布卡時的部份允許條件。

然而，這項禁令是否真有助於外來移民融入當地社會，影響人數是否多到足以改變社會印象，至少從統計數字可以發現一些端倪。

在全歐洲，臉部也會罩上布卡的穆斯林女性其實很少。2007年法國成為全歐第一個禁用布卡的國家，當時政府統計數據推估，此項禁令僅影響1,900位女性，是法國穆斯林人口的0.04%；2016年荷蘭也推出部份禁令，當時全國只有100至500位女性穿著臉部布卡。

又如2016年德國總理梅克爾呼籲在德國境內實施布卡禁令，「我們的法律優先於尊嚴、種族、家庭規範、甚至伊斯蘭教法。」統計資料顯示，這類禁令所影響的女性人口極其少數；在德國，約70%的穆斯林女性並不會用罩袍蓋住她們的頭髮。

從上面數據和資料看出，無論是各國領導人或歐洲民眾，似乎都太高估境內穆斯林人數。根據一份由市調公司「易普索莫里」(Ipsos MORI)針對全球40國所做的統計數據，法國居民最高估他們國內的穆斯林人數，平均而言法國人以為他們國內的穆斯林人數占總人口31%，實際上卻只有7.5%；這類情況也出現在比利時、英國、德國、義大利和荷蘭。

歐洲的極右派總是宣揚，穆斯林正慢慢占據歐洲人口，將對西方生活與社會帶來威脅，而布卡禁令則反映了這類迷思正逐漸入侵歐洲思想主流。