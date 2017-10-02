乳癌患者若忽略運動 易引發關節僵硬等問題

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為提高大眾的警覺和認識，每年十月為國際乳癌防治月，10月22日為國際乳癌日，世界各地皆以粉紅絲帶做為響應乳癌防治的象徵，台灣癌症基金會於上周六（30日）也舉辦「粉紅運動．Care HER2～2017愛波舞后召集令」活動，期透過舞蹈幫助病友找回自信與生活品質。

根據衛生福利部國民健康署2014年癌症登記報告資料顯示，乳癌為女性癌症發生率的第1位，高達11,769位婦女罹患乳癌，與2013年總數相比是癌症排名個案增加最多的癌症，平均每天約有32名婦女罹患乳癌，平均每天約有5名婦女死於乳癌。

只要早期發現、盡早選擇正確的治療方式，積極面對，乳癌是存活率相當高的癌症。不過臨床上也發現，許多乳癌患者切除淋巴後，看見傷口已癒合，手臂關節活動度也正常，就開始忽略手部運動及淋巴水腫預防的照顧，導致出現關節僵硬、淋巴水腫等問題，使整條手臂腫到無法舉起，也無法拿起東西，而傳統治療觀念，乳癌患者擔心術後增加淋巴水腫，因此常被禁止或是自我設限不做上肢激烈運動、搬提重物或者做家事，長期不活動的結果更容易造成上半身痠痛與僵硬，反而使生活品質大退步。

2017世大運男子舉重無限量級銀牌選手陳士杰（左五）配帶腰巾，與乳癌病友一起扭腰擺。(左四)臺北市衛生局健康管理科技正陳宜欣、（右三）台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長。（圖片由台灣癌症基金會提供。）

國泰醫院物理治療師暨中華肌內效協會理事長簡文仁表示，常常聽到乳癌病友說自己不能提超過2公斤的重物，事實上這個觀念應該要改變，只要掌握重量、次數、痠痛感承受原則，並善加使用復健小道具(如:彈力帶、沙包、小皮球)，每天漸進式訓練肌力，可提升體力、促進血液與淋巴循環，再加上每天溫和按摩、溫和的肌肉收縮與抬高，都可以減緩淋巴水腫的狀況，同時，乳癌病友如能養成規律運動的習慣，還可降低乳癌復發的風險。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，根據研究資料顯示，有運動經驗的年輕女性會降低未來罹患乳癌的機率，理由在於運動鍛鍊有助雌激素的代謝，因此呼籲女性朋友要多多運動，不僅能控制體重、避免肥胖，還能遠離乳癌的威脅。

活動當天世大運男子舉重無限量級銀牌得主陳世杰這別現身支持響應10月乳癌防治月外，更教授乳癌病友姐妹「提升肌力三大絕」，包括：胸肌、菱形肌及臀大肌運動，並結合彈力帶的使用，可增強肌肉功能、減緩淋巴水腫情形。