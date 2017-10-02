日本311海嘯 近300種生物隨寶特瓶遷徙

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 據美國研究團隊於上(9)月29日刊登於《科學》(Sciences)期刊的文章表示，伴隨規模9.1強震而來的日本311大海嘯，使魚類、貝類、無脊椎動物等近300種、一百萬個海洋生物橫越太平洋，被迫隨著塑膠製品等人類物件而「遷徙」到約8,000公里外的美國、加拿大與其他國家。

法媒《CNews Matin》引述史密森環境研究中心的海洋生物學家Greg Ruiz表示，很難想像這些沿岸生物可以在海上存活如此長的時間。這些海洋物種在過去是不會有機會這樣遷徙，如今靠著塑膠製品還有海嘯與颱風的協助就可以辦到了。

加拿大國家廣播電台(Radio-Canada)報導，美國麻州威廉斯學院學者卡爾頓（James Carlton）說，這些物種的多樣性有點驚人，我們發現有軟體動物、海葵、珊瑚、螃蟹等物種，真的就像日本動物群的縮影。

法媒《費加洛報》(Le Figaro)報導，有近300種海洋生物隨著船舶、船塢等物件被海嘯帶走到距離8,000至9,000公里外的北美沿岸，途經阿拉斯加到加洲，再路過夏威夷，可以說是地表上「前所未見」的大規模物種遷徙。若這群海洋生物在此落地生根的話將會影響原生物種，使得研究人員須花上許多年的觀察與追蹤才知其結果。

加拿大國家廣播電台也報導，加拿大尤克盧利特緊急服務負責人(responsable des services d'urgence d'Ucluelet) Karla Robinson指出，這些「新移民」到了西岸後也說明了，以往無法自行遷徙的生物，現在卻能因為依附於人類生產的廢棄物而隨著颱風、海流、海嘯移居其他地方，更加凸顯全球生態與減塑環境的重要性。