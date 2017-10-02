正視隨意輪休問題 NBA輪休新規最快2019年上路

（台灣英文新聞／粱瑜倩 綜合外電報導）頻繁的輪休會降低比賽的品質，也讓NBA在球迷之中的口碑和信譽都大打折扣。因此，為維護聯盟和球迷們的權益， NBA聯盟在上週通過了新的球員輪休規則，旨在遏止球隊輪休的歪風。這項新規定最快將在2019年上路。



根據NBA消息，聯盟在新規定中對輪休人數以及輪休球員都做出了一定限制：球隊不允許在單場比賽輪休多名球員，且球隊身體狀況良好的的球員不得在全美直播的比賽中輪休。當球隊決定輪休球員時，他們應該優先選擇在主場比賽進行輪休。明星球員在輪休時也需要坐在替補席上與球迷在賽前進行互動。同時，如果出現惡意輪休，聯盟還公布了處罰措施。

如果有球隊違背這項規定，屆時聯盟總裁Adam Silver擁有裁決權，違反規定的罰款至少一百萬美元起跳。

新規定實施後，務必會影響到聯盟中一些較偏愛輪休的招牌球隊，其中包括勇士、騎士和馬刺隊。這三支球隊都志在爭取總冠軍，因此在輪休新規下，未來騎士、勇士和馬刺隊必須更審慎思考他們的輪休政策。

馬刺總教頭波帕維奇 (Gregg Popovich) 在新的輪休制度公布之後，也公開表示贊同聯盟的角色。他提及，「聯盟一直努力讓球迷享受更好的比賽，也想努力找到照顧球員們的方法。因此他們做出的決策都是正確的，我站在聯盟這一邊，我支持他們的決定。」