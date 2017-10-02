毒殺金正男  兩女馬來西亞開庭否認謀殺

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）兩名毒殺金正男(Kim Jong-nam)的女子在馬來西亞的法庭上否認謀殺指控。

今(2017)年2月，北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男(Kim Jong-nam)在馬來西亞吉隆坡被兩名女子毒殺身亡。今(2)日在馬來西亞開庭審理，兩人皆否認犯罪。

機場的監視器畫面拍到，2月13日當天早上在吉隆坡機場，20多歲的印尼女子席蒂艾沙(Siti Aisyah)與越南女子段氏香(Doan Thi Huong)主動上前與金正男搭話，其中一人將劇毒VX神經毒劑塗抹於金正男臉上，儘管金正男緊急向機場人員求救，但數分鐘後就因毒劑迅速破壞中樞神經系統而痛苦死去。

事後馬來西亞當局驗屍證實，金正男是遭VX劇毒殺害，這類神經毒劑早已被聯合國列為大規模毀滅性武器。兩名女子則在金正男遇害後數天遭到逮捕。

兩人被控謀殺罪，若成立將是死刑，但兩人皆否認，宣稱是遭陷害，當時以為是在拍整人的實境秀節目；外界則把背後矛頭指向北韓特務機關，但北韓政府完全否認。

兩名女子聲稱真正的主謀已經離境，而馬來西亞當局也立刻針對事發當天離境的4名北韓人進行調查，但因4人早已返國，更難以追查。此事也令馬來西亞與北韓兩國的外交關係陷入緊張。

兩人的辯護律師堅信無罪，要求檢察官盡速確認那4名離境的北韓人身份，他們被懷疑與此案有重大關聯。檢察官也正傳喚目擊證人並試圖追查4名北韓人下落。

此案的審理預計將持續達兩個月，法官將認定這兩名被告是否有重大罪嫌。