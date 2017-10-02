無人駕駛小巴　進駐高雄哈瑪星　蔡英文與陳菊一同試乘

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）2017生態交通世界大會今（2）日於高雄駁二藝術特區登場。總統蔡英文致詞時，稱讚高雄推動綠色運具成果，希望更多縣市支持生態交通，發展宜居、智慧、共享的交通方式。

高雄市府主辦今年生態交通全球盛典活動，規劃「哈瑪星社區」為生態交通示範區，獲府院高層支持。

聯合報網站報導，蔡英文總統2日上午出席開幕式時表示，高雄水岸輕軌第一階段通車，高捷也轉虧為盈，高雄致力推動生態交通，希望更多縣市也能一起推廣生態交通。

政府也因此在前瞻特別預算中，強化軌道建設預算，平衡過去偏重公路的思維。

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蔡英文說，政府還致力規劃電動汽機車發展方向，同時在高雄、台北等都測試無人車可能性，未來也將結合物聯網能量，創造無人車產業。

蔡英文說，綠色交通的未來就是台灣的未來，歡迎民眾10月份一起來高雄哈瑪星與駁二，體驗新的生活方式。

蔡英文並與高雄市長陳菊，一起搭乘體驗無人小巴，從駁二駛抵捷運西子灣站。

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聯合報指出，全台首次引進的智慧無人駕駛小巴，10月1日至4日僅提供參加生態交通全球盛典之與會人員試乘；10月5日至10日開放民眾試乘體驗，每天上午8點半至11點半、下午1點半至4點半，於駁二B4倉庫前及捷運西子灣站，開放民眾領取號碼牌試乘。

此外，10月1日至10日，在蓬萊路與臨海路的戶外展區，也邀集國內外汽車大廠，包括LUXGEN、BMW、TESLA 和TOYOTA，讓民眾試乘體驗電動車、油電車；以及國內電動機車與電動自行車等知名廠商，如GOGORO，也將提供民眾試乘體驗。

2017生態交通全球盛典官網介紹，「哈瑪星」在高雄的歷史而言，是現代化新興社區的先驅，更是高雄港現代化發展的起源地，曾是高雄最繁榮地區。

哈瑪星擁有第一條現代化整齊的街道，第一條金融街、新式碼頭、鐵路、火車站、現代化書局、女性組織，高雄市第一個都市計畫地區、第一個行政中心、第一座現代化行政區。

它同時也是第一個使用現代化民生設備的區域；居南台灣海陸交通的樞紐，並開啟最早海陸聯運的新紀元。

近年來哈瑪星則朝著觀光方向發展，並且透過這一個月的時間，實驗生態交通生活，打造宜居、共享、智慧的生態交通社區。

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