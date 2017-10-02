簡又新專欄─美退出氣候協定不需太悲觀

在2017年6月1日，排碳第二大國的美國，總統川普宣布退出巴黎協定。為全球投下一顆震撼彈。

美國退出巴黎協定是有脈絡可循的。民意測驗顯示僅有6成的美國人相信氣候變遷。探討美國不相信氣候變遷的原因，分別可由政治及經濟觀點進行思考。

目前美國國會為共和黨，而共和黨原就受財團、能源公司支持，並不時提供相關不相信氣候變遷的數據論文給民眾，使得川普退出巴黎協定時，相較於環保團體及民主黨抗議聲浪較大，一般民眾反彈聲浪並不大。

再者，共和黨對環境議題並不熱衷。現任美國環保署長對石油公司較友善，聯邦政府認為環保政策應是中央與地方分工，以地方落實為主。如此一來，中央政府的預算和人員分配就能減少。因此，美國較去(2016)年刪減了31%的綠能預算，強調聯邦與地方分治，並暫緩聯邦的氣候變遷因應工作，且刪減編列給州政府相關的補助款。如此一來，地方相關的環保政策，如空氣潔淨、自來水改善、有毒廢棄物處理等，完成年限就須往後推遲。

進一步觀察川普，可以發現有兩項政見表明他對氣候變遷的態度：第一是「讓美國再度偉大」，誓言將製造業搬回美國；第二是要大力推動美國基礎建設，創造許多就業機會、提升經濟。此兩項政策受選民歡迎，但另一方面，當製造業增長時，碳排量也隨之增加。

美國退出巴黎協定必定會延遲全球在氣候變遷議題上的推動速度。巴黎協定簽署成功的主要原因之一，是已開發國家對開發中國家負有協助的義務，必須經濟援助開發中國家的綠能經濟，但美國的退出便對這些財務援助帶來變數。

事實上，巴黎協定因無法律強制力，難以針對未遵守相關規範的國家實行制裁，但也因為這樣才得以通過，若無制裁手段又要有效發揮功用，第一件事必須要求各國主動減少碳排放量，以五年為一期，自行報告排碳預算，第二則要讓各國碳排放狀況透明化，並須合乎聯合國作法，如此就能清楚了解各國進展，在國際壓力的關注與監督之下較難撇清責任。

當經濟成長快速時，環保問題隨即浮現。美國如此、歐洲如此，中國大陸也是如此。例如英國倫敦發展了200多年的工業化進程，在近100年開始出現氣候問題如霧霾，而中國則是在大力發展經濟的同時也快速衍生環保問題，這也是各國政府所關切的。

由此可知，在經濟發展的同時，各國也漸漸體認到不能忽略環境的變化，因此儘管美國退出巴黎協定，也不必太過悲觀，何況退出協定是四年後才正式生效，變數仍多，加上美國企業、各國法律也都已在實踐，目前方向雖不樂觀卻也不能說悲觀，全球刻正邁向有效減碳的方向。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。