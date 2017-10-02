今維持晴朗炎熱  明起至週日轉涼有雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報，今(2)天還是晴朗炎熱的天氣，但明(3)天開始東北風南下，北部、東北部至週日連6天降溫有雨。

氣象局說，今天天氣跟昨日類似，太平洋高壓持續壟罩各地，天氣穩定，西半部晴朗炎熱各地高溫約35度，大台北及桃園仍可達36度左右；因偏東南風帶來一些水氣影響，東半部雲量有時較多，高溫約33、34度，東南部偶有零星雨，午後各地山區及中南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，明天(3日)開始有一波東北風南下，北部及東北部氣溫會相較前一天下降3度左右，約來到32、33度，中南部則不受影響，仍有34、35度的高溫；降雨方面，北部及東半部會轉為有短暫陣雨的天氣，中南部則須留意午後雷陣雨。

氣象局預報，周三(4日)至周日(8日)一波波的東北風接續影響，北部、東半部雲量多甚至下點雨，尤其迎風面基隆北海岸及宜蘭一帶降雨機率較高，甚至雨勢稍微明顯一些；至於中南部影響不大，大致上仍為多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣型態。

氣象局表示，周三到周日由於東北風所帶來的冷空氣不強，北部及東半部白天高溫約30度到33度，中南部地區仍相對炎熱，高溫約34、35度；而各地低溫普遍約25至26度，感受較為舒適。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，籠罩在東亞的中層太平洋高壓，10月上旬勢力仍強，沉降作用將限制了北方系統的南下，冷空氣明顯偏弱；比較強的冷空氣要等「國慶」之後。