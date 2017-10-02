金馬獎入圍名單公布 聞天祥：台灣電影很爭氣 史上最多女導演入圍

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）第54屆金馬獎昨（1）日公布入圍名單，金馬執委會執行長聞天祥說，「台灣電影今年很爭氣」，入圍影片數及項目很多，但無法統計台灣電影入圍數量，因為有不少是跨國合製。



中央社報導，金馬54昨下午公布入圍名單，邀請去年金馬53最佳男配角林柏宏，宣布入圍名單。聞天祥也在會後向媒體說明今年的入圍情況。

跨國合作成趨勢

在整體入圍方面，聞天祥說，「台灣電影今年在金馬獎很爭氣」，入圍影片數量非常多、項目也多，其中也看到許多跨國合作的趨勢，像是「接線員」是台灣、英國合製；而台灣攝影師陳克勤則以馬來西亞電影「分貝人生」入圍最佳攝影，難以評斷台灣整體最後的入圍數。

「紅衣小女孩2」「健忘村」等多部台灣電影入圍

另外，台灣電影今年包括「目擊者」、「紅衣小女孩2」、「健忘村」、「痴情男子漢」、「報告老師！怪怪怪怪物！」等類型片；「血觀音」、「大佛普拉斯」、「強尼．凱克」、「川流之島」、「阿莉芙」等則是議題片。



台灣電影入圍多，也激勵創作者，但聞天祥強調，這只是入圍階段，「金馬獎評審向來六親不認」。

金城武入圍 梁朝偉成遺珠

有人入圍就有人落榜，聞天祥說，「每次講到遺珠，都會是心頭愛，可是每個獎項只有5個名額」，包括梁朝偉、鄭仁碩、陳竹昇、舞炯恩都是男主角遺珠；周冬雨、楊子姍、姚紅貴都競爭到最後，可惜都沒能入圍女主角；Kiwebaby也是新演員的大遺珠。



至於出道多年的金城武，今年首次入圍演技獎項，以「擺渡人」入圍最佳男主角，聞天祥表示，評審認為金城武的演出充滿時間性和歷史感，不只是喜劇搞笑，表現有層次。



值得一提的是，今年的最佳導演入圍5位之中，就有3位是女性導演，包括張艾嘉、許鞍華、文晏，聞天祥說：「這也是史上最多女導演入圍的一屆。」

金馬執委會執行長聞天祥（前），1日公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為胡定一，並說明獲獎理由。 中央社

金馬獎官網報導，聞天祥同時公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為胡定一，得獎理由為：胡定一師傅從事電影聲音幕後工作超過四十年，是目前台灣最資深的擬音師，除了傳承這項技術，今年也為《目擊者》、《自畫像》等片貢獻了獨特的擬音技巧。評審團因此推舉他為第五十四屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者。

第54屆金馬獎頒獎典禮，將在11月25日舉行。

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