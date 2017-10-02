總統蔡英文：與賴清德的政治歷練「剛好互補」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）新內閣上路後，個性強勢的行政院長賴清德動向備受關注，其兩岸論述亦引發許多討論。總統蔡英文1日接受中央社專訪時表示：「強勢的人在一起並不壞，只要我們在任務與功能上有互補、分工」，而她與賴清德的政治歷練「剛好互補」。



蔡英文上任後首次接受中央社專訪，暢談她與新閣揆互動的情況。蔡英文指出，其實前行政院長林全、現任行政院長賴清德都很強勢，但她與兩人互動都很好。蔡英文也表示，「強勢的人在一起並不壞，只要我們在任務與功能上有互補、分工」。蔡讚許賴清德勇於任事，行政院業務很快上手，決策也非常明快。



蔡英文分析，林全擅長政策規劃，過去一段時間，林全帶領智庫、政務官，把民進黨對台灣社會問題的研究以及解決方案，轉換成可執行的政策。



她說，第一階段完成後，進入第二階段的執行，「很多政策成敗其實是在執行的效果」；在執行階段，政治經驗豐富而且跟民意脈動比較貼近的行政院長，可以把政策解釋得非常清楚，也可以把人民心裡的感覺納進決策過程，她相信賴清德應該會做得很好。

至於總統與閣揆如何分工與互補？蔡總統說，她的政治生涯，大多是在處理國安、經貿事務，當過政務官，也做過短時間的立委，還擔任民進黨主席很長一段時間，民進黨從在野到執政過程，她應該是參與最多的，政治布局也是最熟悉的。

中央社記者問到賴清德日前在立法院備詢時，自稱是主張台獨的政治工作者，總統蔡英文回應，針對這番談話，她後來和賴清德簡短討論過，她無法規定行政院長一定要講什麼，但是相信賴清德知道分際和整體政策走向。

賴清德上月26日在立法院備詢時表示「我是一個主張台灣獨立的政治工作者，我也是一個務實台獨主義者，所謂務實就是說我們是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不會另行宣布台灣獨立。」他也說，未來台灣前途，須交給台灣2300萬人民共同決定。

談到新任金管會主委顧立雄，蔡英文表示，長期以來，金融體系監督和被監督者角色難以釐清，易產生公眾信賴問題，由非金融體系的顧立雄出任金管會主委，就是希望社會對金融機構多一層信賴。

