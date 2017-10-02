加泰隆尼亞獨立公投  9成民眾支持脫離西班牙

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）加泰隆尼亞政府不顧西班牙政府禁令，昨(1)日舉行全球矚目的獨立公投，投票率高達42.3%，其中9成支持獨立，恐送交加泰隆尼亞議會片面宣布獨立。

加泰隆尼亞政府表示，加泰隆尼亞有534萬選民，約226萬人有進行投票，投票率約為42.3%，選票中有202萬人、90%贊成脫離西班牙獨立，約8%反對獨立，其餘為廢票。



《路透社》報導，加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)發表電視轉播的演說表示，「在這麼一個希望與苦難的日子，加泰隆尼亞公民贏得以共和國形式成立獨立國家的權利。」



他表示，「我的政府未來幾天將把今天投票的結果，送呈我們人民主權所在的加泰隆尼亞議會，議會可依公投法採取行動。」如果多數選民投票支持脫離西班牙，公投法預見加泰隆尼亞議會將片面宣布獨立。



但這項公投遭到西班牙憲法法院禁止，並被西班牙政府視為非法，陷入數十年來最嚴重的憲法危機，大批警力在各投票所強力制止選民投票，前往多個投票站想充公選票及票箱以阻撓活動，並與堅守票站的民眾發生推撞，已導致844名民眾就醫，其中92人確認受傷。

西班牙總理拉侯伊(Mariano Rajoy)表示，當局藉由警力阻擋加泰隆尼亞自治區民眾投票，讓法治得以伸張。拉侯伊反對獨立公投合法性，強調根本沒有獨立公投這回事。

巴塞隆納市長卡勞(Ada Colau)則發聲明呼籲警方立即停止攻擊民眾。卡勞說，「身為巴塞隆納市長，我要求警方立即停止進攻手無寸鐵的民眾。」

加泰隆尼亞超過40個團體為了抗議警方暴力阻擋獨立公投，號召在3日舉行大規模罷工，將示威抗爭。

《BBC》報導，加泰隆尼亞在歷史上自成一格、擁有自己的語言，與西班牙其他地區不屬於同一國的時間超過一千年，而且雖然是西班牙最富裕、最具生產力的地區之一，貢獻許多稅金，卻被西班牙的經濟低迷拖累，也沒得到中央政府相應的投資，不禁心生不滿。