協同供餐呷安心學童午餐升級4+1

新北市長朱立倫在今(30)日到新北市立板橋國中一同與學生用餐，聽取營養師說明當日菜色及營養教育，板橋國民中學自2017學年度起，透過新北市政府教育局的媒合，從以往中央餐廚供餐方式，改由板橋國小自立午餐廚房供應營養午餐。市長餐後與同學們進行互動問答，除提及新北市獨有的4+1安心蔬菜政策內容，亦包含學生對於板橋國中從2017學年起改由板橋國小自立廚房供餐的感受，現場回答的同學皆得到市長贈送的小禮物，氣氛非常歡樂。

新北市長朱立倫表示，新北市4+1安心蔬菜計畫是領先全國提升營養午餐品質政策，首創在營養午餐中導入經認證把關的有機及吉園圃蔬菜，不僅提供學童更安心的午餐食材，亦帶動全國有機農業的發展，而這項政策更可視為中央推動四章一Q政策的參考樣板，朱市長說新北市4+1安心蔬菜計畫能作為全國政策的領頭羊，顯見新北市的作法是正確的，也樂見各縣市一起跟進。

新北市教育局長林奕華亦表示，提升本市自立廚房供應比率，讓更多的學校享受更高品質的營養午餐是市府的重要政策，板橋國中即是2017學年媒合的學校之一，從2017學年度起由鄰近的板橋國小自立廚房供應營養午餐，把學生的午餐品質再提升一層。與朱市長一同用餐的同學們表示，餐點的味道變得比較清淡，感覺比較健康，而且熱度夠，青菜更加好吃。另外八里區的大崁國小及新店區的文山國中也是新學年媒合成功的學校。

教育局重視孩子們的健康，在教育策略及軟硬體設施方面，皆不斷精進提升。在健康飲食教育層面，教育局目前正推動「空盤運動─廚餘減量」計畫，教導學生愛惜食物、攝取應有營養並減少每日廚餘量，以培養學生正確飲食習慣並養成珍惜環境的心；另自2014學年度起，4+1安心蔬菜計畫全面實施於中央餐廚供餐學校及自立廚房供餐學校，共有286校33萬名學童受惠，從2016學年度起，亦有293所公立幼兒園每天供應有機蔬菜給2萬5,000名幼童，讓健康向下紮根，現行每周有機蔬菜之使用量可達38噸；而在硬體建設方面，新北市亦積極透過興建自立廚房、餘裕校舍空間改建及媒合供應等策略，提升自立廚房供應率，目的即為提供孩子們更好、更安心的營養午餐。透過健康飲食教育、推動4+1安心蔬菜計畫以及增加自立廚房供應比率，讓新北市孩子們營養午餐再次升級，不僅確保學生吃的安全健康，亦讓家長安心放心。