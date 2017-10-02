Q4交易匯率期貨，有機會請你吃冰淇淋，再帶你遊東京、巴黎！

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)於今(2017)年10月1日至12月31日舉辦「第4季匯率期貨交易獎勵活動」，將對一般交易人送出多項獎品好禮。一般交易人只要上網登錄報名參加早鳥獎並交易任一匯率期貨商品，每月交易前500名將可獲得哈根達斯冰淇淋迷你杯；每月交易達一定口數門檻還有機會抽中台北東京雙人來回、台北巴黎雙人來回機票大獎！

期交所「第4季匯率期貨交易獎勵活動」獎勵對象除一般交易人外，還包括國內銀行、投信、保險業金融機構及上市櫃(含興櫃)企業，及期貨經紀商；獎勵標的包括美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等4項匯率期貨商品。

在一般交易人獎項方面，凡持有中華民國身分證之自然人，至期交所活動專區登錄報名早鳥獎，當月交易前500名者可獲哈根達斯冰淇淋迷你杯。交易送機票獎項方面，活動期間當月交易匯率期貨合計每滿5口可獲台北東京雙人來回機票抽獎機會，每月抽出3名；合計每滿100口可獲台北巴黎雙人來回機票抽獎機會，每月抽出1名。

為鼓勵有匯率避險需求之法人機構善用匯率期貨避險，國內銀行、投信、保險業等金融機構及上市櫃(含興櫃)企業，向期交所報名參加本活動後，每口手續費享八成折減優惠。

另為鼓勵期貨經紀商踴躍推廣期交所匯率期貨，本次獎勵活動將特別針對期貨經紀商設置交易成長獎及實動帳戶獎。在交易成長獎部分，活動期間內，當月期貨經紀商匯率期貨日均量較活動基期(今年1~9月)成長達辦法規定門檻者，依其匯率期貨經紀市占率頒發獎金；在實動帳戶獎部分，鼓勵期貨經紀商推廣予今年未曾交易匯率期貨之交易人，活動期間當月新交易之自然人交易5口以上、法人機構交易10口以上，提供獎勵金予期貨經紀商。

詳細活動辦法請上期交所網站查詢。期交所已設置匯率期貨獎勵活動專區，歡迎一般交易人上網報名參加早鳥獎，及踴躍交易抽大獎！