總統：台灣這一年確實有進步

（中央社記者張榮祥台南30日電）總統蔡英文和行政院長賴清德今晚聯袂參加台南市後壁黃家古厝20週年中秋音樂會；蔡總統表示，台灣這一年確實有進步，重要改革正在推動，景氣變好，經濟漸漸成長。

台南市後壁黃家古厝中秋音樂會今年滿20年，首次有總統和行政院長聯袂參加，會場擠爆，幾乎人手一支手機搶拍，氣氛熱烈。台北市長柯文哲的雙親、烏山頭水庫設計者八田與一的長孫八田修一等人也都與會。

蔡總統盛讚黃家古厝中秋音樂會是世界級的，不只是在地傳統，更是台灣珍貴資產，這個音樂會除欣賞音樂外，還能展示團結；她要特別感謝主辦的「崑虎仙（國策顧問黃崑虎）」及「崑虎嬸」。

蔡總統表示，這一年台灣確實有進步，重要改革正在推動，景氣變好，經濟漸漸成長。蔡總統同時肯定賴清德很打拚，實實在在地做事，蔡總統並向賴清德說聲「賴院長，加油，辛苦了」，賴清德也站起來向蔡總統鞠躬。

賴清德則說，黃家古厝音樂會可聽到代表台灣精神的歌謠，20年來讓感情更緊密，他要向「崑虎伯（國策顧問黃崑虎）」及「崑虎嬸」表達感謝，讓台灣精神繼續團結下去。

賴清德表示，蔡總統擔任民主進步黨主席時，曾參加音樂會，也說過當選總統後，還會再來；蔡總統今晚的行動，可用她兩岸的主張來形容，就是「善意不變，承諾不變，不在時間壓力下屈服。」

賴清德說，擔任台南市長時，連續6年參加音樂會，如今受到蔡總統提拔，讓他有機會效力國家，他當院長後也來音樂會，也可用他對台灣前途一貫理念來形容，就是「我不論在什麼位置，我的堅持永遠不會變」。

賴清德也稱許他選的台南市代理市長李孟諺選得好，精神不變。