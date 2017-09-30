第52屆金鐘獎完整得獎名單 劉德凱柯淑勤 最佳男女主角 《通靈少女》獲迷你劇集獎

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）第52屆電視金鐘獎頒獎典禮，今（30）日晚在台北國父紀念館舉行，下午5時星光大道率先登場，由岑永康、Lulu黃路梓茵攜手主持。頒獎典禮由黃子佼搭Selina（任家萱）主持。

晚間將近11時30分全部獎項頒發完畢，植劇場《天黑請閉眼》奪戲劇節目獎；柯淑勤以植劇場《戀愛沙塵暴》得視后、64歲劉德凱擒視帝。戲劇節目導演由《酸甜之味》的許肇任獲獎。​

植劇場的《天黑請閉眼》與《戀愛沙塵暴》，共得到5個獎項，堪稱最大贏家，《告別》及《最後的詩句》則各得4個獎項。​迷你劇集獎由《通靈少女》獲得。​李千娜也因《通靈少女》獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎​。​

本屆金鐘獎完整得獎名單如下：

【戲劇節目獎】植劇場《天黑請閉眼》

【戲劇節目女主角】柯淑勤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

【戲劇節目導演】許肇任／《酸甜之味》

【戲劇節目男主角】劉德凱／《這些年 那些事》

【綜藝節目獎】《舞力全開》

【綜藝節目主持人】小豬（羅志祥）、愷樂（簡愷樂）《娛樂百分百》

【益智及實境節目獎】《歡樂智多星》

【益智及實境節目主持人】KID（林柏昇）、吳宗憲／《綜藝玩很大》

【戲劇節目新進演員】陳妤／植劇場的第一季《戀愛沙塵暴》

【戲劇節目編劇】杜政哲、楊惠文／酸甜之味

【生活風格節目獎】我的No.1表情

【生活風格節目主持人】王浩一、劉克襄／浩克慢遊

【節目創新獎】《水下三十米》

【電視電影獎】《公視人生劇展--告別》

【迷你劇集獎】《通靈少女》

金鐘獎典禮星光大道30日傍晚登場，「通靈少女」劇組齊走紅毯。右2為劇中女主角郭書瑤。中央社

【迷你劇集（電視電影）導演】許立達／公視人生劇展－告別

【迷你劇集（電視電影）女主角】温貞菱《最後的詩句》

【迷你劇集（電視電影）男主角】傅孟柏《最後的詩句》

【迷你劇集（電視電影）編劇】許立達／公視人生劇展－告別

【非戲劇類節目導播】黃慧娟／音樂萬萬歲3

【非戲劇類節目導演】吳米森／紀錄觀點

【自然科學紀實節目獎】《永不妥協-實驗室的挑戰故事》

【自然科學紀實節目主持人】麥覺明／MIT 台灣誌

【人文紀實節目獎】《我存在-原住民影像紀錄》

【人文紀實節目主持人】陳耀忠／'aledet美味阿樂樂滋

【特殊貢獻獎】丁松筠

【終身成就獎】林福地

【燈光獎】劉宸瑋／濁流

【音效獎】盧律銘、簡豐書／植劇場「天黑請閉眼」

【剪輯獎】李俊宏／最後的詩句

【攝影獎】陳克勤／公視人生劇展－告別

【戲劇節目女配角】孫可芳／植劇場「天黑請閉眼」

【戲劇節目男配角】游安順／阿不拉的三個女人

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戲劇節目男配角獎由游安順（右）獲得，女配角獎則是由孫可芳（左）奪得。中央社

【兒童少年節目獎】《地球的孩子》

【兒童少年節目主持人】向日葵／小O事件簿

【美術設計獎】王冠懿、張軼峰／最後的詩句

【動畫節目獎】《我愛歡喜》

【迷你劇集（電視電影）男配角】蔡振南／媽媽不見了

【迷你劇集（電視電影）女配角】李千娜／通靈少女

【迷你劇集（電視電影）新進演員】林羽葶／公視人生劇展－數到十 讓我變成沈曉旭

演員蔡振南（左）、李千娜（右）分別奪得迷你劇集男配角獎、女配角獎，在後台開心合影。中央社