美國務卿提勒森 在北京會晤習近平 為11月川習會鋪路

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）中國國家主席習近平，周六（30日）下午在北京人民大會堂，接見美國國務卿提勒森Rex Tillerson。

中國官媒新華社報導，習近平稱他與美國總統川普保持著「良好溝通」，雙方應牢牢把握中美關係大方向，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、妥處分歧。

習近平稱中方高度重視特朗普今年11月訪中，並期待與他共同規劃和推進中美關係未來發展，而雙方工作團隊要共同努力、密切合作，確保訪問成為成功的、特殊的訪問。



習近平強調，中美作為最大的發展中國家、最大的發達國家和世界前兩大經濟體，兩國和平相處、合作共贏是兩國人民之福，也是世界各國人民之幸；兩國共同利益遠大於分歧，合作是唯一正確的選擇。

他也說，中美在雙邊、地區、全球層面需要合作並能夠合作的事情很多；在尊重彼此核心利益和重大關切的基礎上，通過對話協商妥善處理兩國之間的分歧和敏感問題，同時繼續鼓勵和擴大兩國人民友好交往。



提勒森則轉達川普對習近平的問候，稱川普非常期待即將對中國進行的國是訪問；美方重視發展對中國的關係，願與中方相向而行，不斷增進互信、加強溝通，深化各領域務實合作，並協力應對國際和地區面臨的挑戰。



路透報導稱，提勒森與川普會晤時，並沒有提及北韓問題。